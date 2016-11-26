2 декабря в России начнется декада, посвященная Дню инвалидов.

В Казани проживают 90 тысяч человек, у которых есть та или иная группа инвалидности. Среди них 204 человека – одинокие мамы, воспитывающие детей-инвалидов, 34 человека – одинокие мамы с ограниченными возможностями, воспитывающие таких же детей.

В эту декаду муниципальная власть подготовила для инвалидов обширную концертную и спортивную программы. В Казани состоится традиционный фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!». Инвалидам будут предоставлены бесплатные социально-бытовые услуги. Те, кто хочет оказать посильную помощь, могут найти адресатов на сервисе добрых дел: dobro.mail.ru, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани.