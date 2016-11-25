Казанским любителям лыжного спорта городская власть погодотовила 8 лыжных баз.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила председатель Комитета по физкультуре и спорту Светлана Вострикова.

Главный физкультурник Казани рассказала, что пункты проката будут снабжены лыжами в количестве 1600 штук. Также любителям этого вида спорта подготовили освещенные лыжные трасс в ЦКПиО им. Горького, Березовой роще (п. Нагорный), в Юдино и Чебакса. Новая комфортабельная лыжная база откроется в Горкинско-Ометьевском лесу.

Также в Казани откроют почти 80 хоккейных коробок, 19 катков с пунктами проката, 9 крытых ледовых арен.