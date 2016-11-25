Для малообеспеченных и многодетных семей была проведена экскурсия по «Миру старины».
Сегодня в Национальном музее РТ в честь Дня матери прошло мероприятие «Я гимны матери пою». Участникам мероприятия показали экспонаты, символизирующие семейные ценности и важную роль женщины.
Также на выставке «Золотые руки мастеров: народные промыслы татар» состоялось музейно-педагогическое занятие с мастер-классом «Вейся веревочка». Участникам рассказали об истории древних поясов и ремней, их предназначение, сообщает «Татар-информ».
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