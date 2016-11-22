В гримерке царит суматоха – визажисты делают красивый макияж, стилисты мастерят изящные прически, конкурсантки, не скрывая своего волнения, репетируют походку для дефиле, а родственники участниц поддерживают, как могут своих красавиц.

Так, например, перед выходом на сцену, за кулисы к одной из участниц конкурса Альбине Фатаховой, студентке КазГИК, пришел поддержать ее молодой человек Тимур.

- Это мое первое участие в подобном конкурсе, как ни странно я не переживаю, хотя все соперницы достойные, для меня главное участие, а не победа, наверное поэтому я такая спокойная, - говорит Альбина Фатахова,- главное мое отличие от остальных участниц - это короткие волосы.

Пока зрители занимают удобные места в зале, на сцене публику развлекают веселые ведущие.

Под музыкальное сопровождение именитого симфонического оркестра Татарстана «Sforzando» на сцену выходят 18 студенток – красавиц. Напряженная подготовка участниц к конкурсу скрывается за ослепительными улыбками. Уверенность красавицам придает мощная поддержка зрителей в лице родственников, друзей и одногруппников, которые заряжают позитивом кричалками, плакатами, флажками и бурными овациями.

Первый этап конкурса – дефиле. Конкурсантки в ретро-нарядах уверено, грациозно выходят на сцену под песню лауреата Международных конкурсов и фестивалей Игната Изотова. Каждая девушка чувствует себя настоящей королевой вечера. От красоты разбегаются глаза!

Истинная краса студенчества должна обладать не только привлекательной внешностью, но и быть эрудированной. Свои умственные способности девушки продемонстрировали в интеллектуальном конкурсе, где ведущие задали конкурсанткам каверзные вопросы разных направленностей - от знания запчастей автомобилей до географии.

Участницы, несмотря на сложность некоторых вопросов, не растерялись, проявили смекалку, чувство юмора и быстро справились с заданием.

Самым ярким и зрелищным туром конкурса стал творческий, где девушки продемонстрировали свои таланты. Все номера отличаются друг от друга. Творческим способностям девушек нет предела – одни поют песни, другие с чувством читают стихи, третьи разыгрывают на сцене театральные постановки. А танцы то какие… русские-народные, татарские, восточные и даже индийские! Особенно вызывают восхищение яркие костюмы конкурсанток.

Хедлайнером вечера стало появление на сцене российской певицы MaкSим. Мелодичные песни артистки вызвали бурю эмоций у зрителей - фанаты певицы ринулись ближе к сцене, где во все горло кричали знакомые тексты, а девушки от трогательных слов песен даже плакали.

Финальным туром конкурса стал выход участниц не в элегантных вечерних нарядах, а в футбольной форме. Несмотря на не совсем женственный образ, девушкам все-таки удалось сохранить красоту, грацию и обаяние.

По словам организаторов конкурса, данное «испытание» для девушек приурочено к плеяде масштабных футбольных событий в Казани.

На церемонию награждения конкурсантки вышли в умопомрачительных белоснежных свадебных платьях.

Безусловно, все участницы достойны победы, однако корона победительницы только одна. По итогам трех конкурсов «Красой студенчества РТ-2016» стала 20-летняя студентка Казанской академии ветеринарной медицины Виктория Романова.

Помимо титула, короны и ценных подарков, девушка представит Татарстан на российском уровне.