Хоккеисты казанского «Динамо» на стадионе «Ракета» в Дербышках в стартовом домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом выиграли у нижегородского «Старта» - 5:2 (3:1).

После двух поражений в Москве начала команда Сергея Фирсова неуверенно, и на ровном месте дважды ошиблась в передачах у своих ворот – 0:1 на 12-й минуте встречи. Но затем хозяева преобразились и за семь минут забили три мяча – 3:1 (Бочкарев (п), Волгужев (2).

Правда, на 63-й минуте гости вроде бы перевернули ход игры, но тут же казанцы отличились дважды и вырвали первую победу для главного тренера Фирсова за два года – 5:3 (Веселов, Ибрагимов).