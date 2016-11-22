Свой очередной матч регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты «Ак Барса» в Новокузнецке выиграли у местного «Металлурга» - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

В первом периоде казанцам никак не удавалось пробить голкипера хозяев, но во втором периоде Мвалыхин после броска Варнакова преуспел на добивании, а в третьем периоде уже сам Михаил Варнаков переиграл голкипера соперников.

Станислав Галимов на этот раз шайб не пропускал – еще один «сухарь» команды из Казани. Отметим также, что у Михаила Варнакова теперь 150 шайб в КХЛ (62 – за «Ак Барс»).