Фотоохота для нашего редакционного корреспондента - дело привычное. Казалось бы, за столько лет работы удивить его чем-либо необычным очень трудно.



Вот, например, одно из городских озер, что на пересечении улицы Чуйкова и проспекта Амирхана. Понятно, что в летний знойный день водоем становится точкой притяжения для жаждущих спасительной прохлады и отдохновения, тем более что глаз радует и функционирующий в теплое время года фонтан. Но и с наступлением зимы желающих прогуляться к озеру меньше не становится. В этом убедился наш фотокорреспондент Фарит Муратов, решивший поснимать городские пейзажи в один из дней этой недели.

Нынче в связи с ранними морозами озеро покрылось прочным льдом уже в середине ноября. Кто-то из жителей города направляется сюда по долгу службы - например, собрать накопившийся мусор. Женщина с мешком пожаловалась, что безответственные граждане захламляют прибрежные заросли пузырьками и бутылками. Пристыдила казанцев, которым лень донести опустошенные «фанфурики» до урны. Поди найди все эти стекляшки, которые по весне усеют поверхность и дно водоема!





Но в основном приходят сюда с благими намерениями - порыбачить, покататься на коньках и просто полюбоваться озерным пейзажем. Любителям рыбной ловли, живущим в округе, остается только позавидовать. Немногие из казанских рыбаков могут похвастаться домочадцам рыбкой, пойманной в водоеме в 5 минутах ходьбы от дома… Правда, дождаться улова в тот день нашему фотокорреспонденту так и не удалось. А вот окружившие рыбака со всех сторон голуби, видимо, очень надеялись, что рыбалка все же состоится и им хоть червячок, да перепадет.

Пока городские катки и хоккейные площадки заливают льдом, эта озерная гладь остается одной из самых больших ледовых площадок. Озеро - настоящая находка для совершающих свои первые робкие шаги по льду. Озерная гладь почти ровная, небольшая площадка очищена от снега. Тут смело можно падать, не боясь зацепить другого катающегося, можно даже прокатиться вместе всей семьей. Главное, чтобы мама была рядом и непременно держала за руку...





Озер в черте города не так уж и много. Отрадно, когда за ними ухаживают так же, как за этим водоемом. А некоторые так и остаются захламленными. Сохранить и сберечь городские озера в силах каждого из нас. И тогда дефицит мест отдыха казанцам точно не грозит!