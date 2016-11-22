Чем питаются современные студенты, живущие в общежитии? Что готовят на кухне вчерашние школьники, еще не забывшие вкус маминых котлет и пирогов? Это мы решили выяснить в Деревне Универсиады.



Как оказалось, в рацион современного студента входит как правило стандартный набор продуктов: яйца, гречка, рис, макароны, чай в пакетиках… Конечно, удобнее и практичнее еда, которая не требует долгого приготовления - обитатели общежития серьезно подходят к экономии своего времени.

Общежитие - интересная среда, где можно узнать много нового, попробовать блюда разных стран мира и научиться готовить. Майдалин Лимонта Каиро - студентка КФУ, приехала с Кубы. Она рассказала, как и что обычно готовит. Рис, курица, овощи и фрукты - основа ее питания. Продукты эти используются во многих кухнях мира, можно сказать, интернациональные. Из них можно приготовить привычную для всех еду. Но Майдалин поделилась некоторыми секретами кубинской кухни.

Одно из ее любимых блюд - суп la caldosa. Для его приготовления требуется курица, картофель, лук, бананы, кукуруза, тыква, чеснок, морковь, немного растительного масла, разные острые специи, соль. Все эти продукты закладываются в керамический горшочек, заливаются куриным бульоном и тушатся до готовности. Майдалин призналась, что готовит la caldosa, когда начинает скучать по дому. Этот густой ароматный и очень вкусный суп напоминает ей родину.

Студенты из Узбекистана сказали, что некоторые традиционное блюда узбекской кухни в общежитии приготовить не получится, потому что здесь нет важного ингредиента - куртапа. Это сушеный творог с красным перцем. Но, как выяснилось, они с удовольствием готовят другие блюда: варят макароны с сосисками, супы и конечно всеми любимый плов.

В студенческие годы питаться вовремя и правильно бывает сложно. В основном ребята обходятся быстрыми перекусами, чаще всего всухомятку, чаем с бутербродами.

Но если заботишься о своем здоровье, то даже в напряженном учебном графике можно найти время для приготовления горячих блюд. Мои соседки по комнате тоже с радостью готовят, например, всем по вкусу пришлись такие блюда, как мясо индейки в медово-горчичном соусе, запеченная курица с картошкой, макароны с томатом и сыром, рис с овощами, каши, легкие супы… А когда садишься за компьютер, то работе здорово помогает чай со сладким десертом - овсянка смешивается со сгущенкой, бананом и киви: просто, быстро, вкусно и полезно!