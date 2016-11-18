Диетологи разрешают в холода побаловать себя вкусненьким, что обычно под запретом. Мол, настроение поднимает, от депрессии спасает, да и калории в минусовую погоду сжигаются быстрее. Поэтому предлагаем нашим читателям испечь для домашних торт.



Бисквитный торт со сметанным кремом, черносливом и грецкими орехами



Ингредиенты: яйца - 5 шт., мука - 1 стакан, сахар - 1 стакан, сода - 0,5 ч. ложки, сметана 20%-ной жирности - 2 стакана, крупный, мясистый чернослив - 20 шт., очищенные ядра грецкого ореха - 1 стакан.

Яйца, муку, сахар и соду взбить миксером. Дно формы для выпекания застелить промасленной бумагой, вылить в нее тесто и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Выпекать корж до появления золотистой корочки. Готовность проверить при помощи сухой спички. Важно при этом не делать резких движений, форму вынимать аккуратно и медленно, иначе бисквит опадет. Испекшийся корж оставить в форме до полного остывания.



Тем временем промытый горячей водой и размягченный чернослив очистить от косточек. Затем плоды начинить ядрами грецкого ореха.



У остывшего коржа осторожно срезать тонким слоем макушку. Аккуратно вынуть весь мякиш, который после накрошить на кусочки. Сметану взбить с сахаром. Емкость из-под бисквитного коржа смазать внутри сметанным кремом и высыпать в нее половину крошек. Облить их кремом. Затем уложить фаршированный чернослив и также полить кремом. Сухофрукты покрыть оставшимися бисквитными крошками, полить кремом, закрыть крышечкой и слегка придавить не слишком тяжелым грузом. Заготовку торта убрать в холодильник на 5 часов, можно на ночь. Украсить растопленным шоколадом, ореховой крошкой и тонким узором из сметанного крема.



Приятного аппетита и теплого семейного чаепития!