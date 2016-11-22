Завтра в сквере перед Дворцом земледельцев состоится праздник «Встреча зимы». Он продолжит цикл культурно-развлекательных мероприятий «В гостях у аграриев».

Казанцы и гости столицы смогут принять участие в увлекательных конкурсах для детей и взрослых. Изюминкой праздника станет проведение мастер-класса от лучших поваров Казани по приготовлению различных видов плова, а также дегустация и определение победителя. Посетители мероприятия смогут увидеть национальные костюмированные представления и попробовать разнообразные угощения и напитки.

Кроме того, будет организована концертно-музыкальная программа с участием творческих коллективов республики. Начало мероприятия в 11.00, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.