В Казани 20 ноября прошел «Всероссийский географический диктант», организованный уже второй раз Русским географическим обществом.

Узнала я о предстоящем диктанте через «бегущую строку» на одном из телеканалов. В отличие от предыдущего, этнографического, о географическом информации, на мой взгляд, было меньше. Но набранный мной высокий балл в этнографическом подталкивает к дальнейшим высотам, и я звоню приятельнице и соседке по дому с сообщением о предстоящем мероприятии. Участвовать в разных конкурсах и викторинах она любит, потому сразу встречаю взаимопонимание с небольшой оговоркой, что география - не самый сильный ее конек. Она отыскивает в интернете адреса площадок, где должны сразиться «географы» Казани. Мы определили, что ближе к нам территория общевойсковой академии, то есть бывшее танковое училище. Вторая площадка пугала высокой лестницей, противопоказанной моим суставам, - подняться в институт управления, экономики и финансов КФУ было бы непросто.

Если к этнографическому диктанту я не готовилась, то перед географическим обе схватились за карты и атласы, а с помощью интернета подруга отыскала вопросы к первому диктанту, и мы кинули пробный шар - сделали первую попытку. Нам стало интересно, и мы уже не сомневались, что пойдем «сдавать географию». Но ответ на наш предварительный звонок дежурному офицеру общевойсковой академии немного огорошил: «Здесь будут сдавать только курсанты». Значит, остается дом с высокой лестницей, хотя там имеется другой подход к зданию, с небольшим подъемом. Да еще нужная аудитория на третьем этаже.

Предполагалось, что участники сначала будут зрителями фильма, снятого Русским географическим обществом. Он был как бы введением в географию, ведь мы в отличие от большинства в аудитории школу окончили больше 40 лет назад и с географией если и имели дело, то как «туристы или интересующиеся» - так сформулировано в анонимной анкете, где мы поставили галочки. Галочку поставили и в графе о возрасте - «До 65 лет», и о роде занятий - «Пенсионер». Кстати, на входе, где регистрировали пришедших, мы были в числе первых 11 добровольцев. Остальные были организованные делегаты от множества вузов Казани. Всего диктант в этом здании писали 800 человек. Некоторые пришли с детьми - с 10 лет можно было принять участие на законных основаниях, но, может быть, ребят просто не с кем было оставить.

«Народы у нас разные, а страна - одна» - такая формулировка заканчивала сюжет каждого клипа из представленного нам фильма. Мультяшный киногерой - Медведь. Теперь этот стереотип закрепился за нами, россиянами. Большой медведь - это мы с вами. То этот Мишка рассказывает о разных природных явлениях: северном сиянии и гейзерах на Камчатке, «Чудес много, а страна - одна», - не забывает прибавить он в конце каждого клипа. То делится интересной информацией о том, что христианство, например, впервые появилось в Алании - это Северная Осетия. То все сражены фактом, что две параллельные прямые все-таки пересекаются согласно геометрии Лобачевского, нашего казанского ученого. Про наш Сабантуй был клип, и конечно же с традиционной концовкой: «Праздники у нас разные, а страна - одна».

Этот фильм нас немного припугнул - сколько всего еще мы не знаем про свою страну! Но вот он закончился. Ровно в 12.15 на стол ложатся листы с вопросами. Их 30, на ответы дается 45 минут. Но оказывается, можно советоваться с рядом сидящим, а это уже легче. Решаем с подругой, что не будем долго мучиться над трудным вопросом, отвечаем сразу на то, в чем не сомневаемся, а потом добьем остальное. Кстати, в отличие от этнографического, где все 30 вопросов были с вариантами ответов, здесь «с буквами» было только 7 вопросов. Например, «Расположите населенные пункты в направлении с севера на юг: А) Сыктывкар; Б) Уфа; В) Архангельск; Г) Пермь». Мы посоветовались, обвели нужную букву, но пока не пришли домой и не проверили, сомнения оставались. Или такой вопрос: «Как называются облака вертикального развития, с которыми связаны ливневые осадки, гроза, град, шквалистый ветер?» Пишу вслед за подругой: «Кучевые облака» - уж очень она уверенно это произнесла, а дома закралось сомнение: а не циклон ли это, точнее, антициклон?

Узнать правильные ответы можно будет в интернете, но не раньше чем через месяц. Лишь бы номер свой идентификационный не потерять. Или вот первый вопрос (ответили, но осталось сомнение): «Определить точку на земной поверхности, относительно которой вся территория России находится на юге». И никаких тебе вариантов… Но у нас-то они были: Земля Франца-Иосифа или Северный полюс. Сошлись на Северном полюсе, написали одинаково. В чем я могла подвести свою соседку, так это в определении расстояния с помощью заданного масштаба. Ответ на этот вопрос мы определили уже дома. И похоже, моя подруга зря пошла у меня на поводу, все же ее вариант был правильным. Но обе мы нисколько не сомневались в названии города, где на гербе медведь с секирой - ярославцы наверняка все знают правильный ответ. Однако голову поломать пришлось над многими другими: «Что означает на карте кружок с хвостиком?», «Определить по картинке реку, впадающую в море» или: «Про какую реку сочинил стихотворение Михаил Лермонтов?» Тут уж соседка моя была на высоте, а я подчинилась ее уверенности.

В общем, мы были не самые первые, но и не последние, кто покинул аудиторию. Сразу скажу, очень интересно, поучительно и полезно знать и географию, и этнографию своей страны, а значит, надо чаще проводить такие соревнования, конкурсы, викторины. Это можно делать в блицопросах на разных площадках: в фойе театров, на народных гуляньях, конечно, в школах и библиотеках. Нужно выпускать и сборники сканвордов по географии, и тематические игры для детей.

Нас много, мы разные, а страна у нас - одна. И знать про нее все мы просто обязаны!