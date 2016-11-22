Товары детского ассортимента - это особый вид продукции, который подлежит государственному контролю, они должны быть безопасными для здоровья детей. Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан призывает население активно информировать о фактах реализации некачественных товаров детского ассортимента.



Вот какие советы при выборе детских товаров дают специалисты Роспотребнадзора.

Некачественная детская одежда, обувь, учебная литература, игрушки могут представлять вполне реальную угрозу здоровью детей. Игрушками сегодня пестрят крупные и мелкие торговые центры, газетные киоски, даже в продуктовых магазинах всегда можно купить ребенку хотя бы маленькую игрушку.

При покупке товаров детского ассортимента следует обратить особое внимание на маркировку товара, которая наносится на изделие, этикетку или товарный ярлык, на упаковку или листок-вкладыш к продукции. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной для осмотра и идентификации.

Маркировка и техническая документация, поставляемые в комплекте с игрушкой, информация на продукции, предназначенной для детей и подростков, выполняются на русском языке и на государственном (ых) языке (ах) государства - члена Таможенного союза.

Не допускается использование указаний «экологически чистая», «ортопедическая» и других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) устанавливает следующие требования безопасности: биологическая, химическая, микробиологическая, механическая.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) устанавливает требования к гигиенической безопасности игрушек по органолептическим показателям (запах, привкус), физическим факторам (уровень звука, уровень напряженности электростатического поля, уровень локальной вибрации), санитарно-химическим показателям, токсиколого-гигиеническим показателям и микробиологическим показателям.

Причем по требованию потребителя продавец должен предъявить следующие документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара детского ассортимента: декларацию о соответствии, сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации.

О наличии в продаже игрушек, обуви, одежды и других товаров детского ассортимента, качество и безопасность которых вызывает у вас сомнение, у которых отсутствует маркировка, сопроводительная документация, необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме (лично - по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, 30; в электронной форме - http://16.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback).

Управлением в установленном порядке будут организованы контрольно-надзорные мероприятия и проведены лабораторные исследования товаров детского ассортимента на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».