Накануне Дня матери мы традиционно рассказываем о женщинах, совершивших материнский подвиг. Но жизнь состоит не только из исключительных поступков. Нам хотелось бы поговорить о буднях среднестатистических мам, а точнее, о проблемах современного материнства.

Героиня нашего интервью - Лилия Хуснутдинова, участница праймериз-2016 от партии «Единая Россия», помощница депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Ильдара Гильмутдинова, счастливая жена и мама пятилетнего сына.



- Лилия, что сейчас отпугивает девушек от материнства?

- Современные реалии вынуждают молодых женщин раскладывать будущее материнство на минусы и плюсы. К сожалению, минусов порой собирается больше: нехватка денег, отсутствие собственного жилья, помощи родителей, страх остаться одной с ребенком на руках. Поэтому девушки боятся сделать этот ответственный шаг.

- Вы рискнули и сделали этот шаг - у вас растет сын.

- Да, и нисколько об этом не жалею. Хотя на момент, когда узнала о своей беременности, была безработной. Мудрая мама в те дни успокаивала меня: Бог дал ребенка, даст и на ребенка. Так и случилось. Именно во время моей беременности у мужа пошло повышение по работе, он стал зарабатывать больше, и мы смогли безболезненно «проскочить» период моего декретного отпуска. В те дни я надеялась на Всевышнего и просила помощи у него.

- Как интересно получается, в такой момент вы рассчитывали не на государство, в котором живете, а на Бога.

- Это действительно так. В ожидании ребенка я ходила и в мечеть, и в церковь (мой супруг православной веры), молилась за будущее сына, за успех мужа, за свою семью.

- Для россиянок найти мужа, на которого можно опереться и которому можно полностью довериться, - глобальная проблема. Почему?

- Мы, женщины, сами избаловали своих мужчин, слишком много возлагая на себя. Каждый раз ставим себе планку выше, справляемся с запланированным и продолжаем поднимать уровень. «Я могу после работы убраться дома, приготовить ужин. Ночью, пока все спят, погладить, а то и выполнить подработку в интернете. А утром встать в 6 часов, чтобы сделать еще пару-тройку дел, которые не успела вечером и ночью». Знакомо, правда ведь? Получается, женщина крутится как белка в колесе почти круглосуточно и редко отдыхает. И при этом все еще продолжает повышать требования к себе.

- Что же в это время делают их мужчины?

- Отдыхают и спят после тяжелого трудового дня. На мой взгляд, проблема в том, что мамы, воспитывая сыновей, очень много делают за них. Мол, сыночек, только будь здоров, а все остальное я сделаю сама. Слишком много на себя возлагая, мамы отбирают у сыновей самостоятельность.

- А вы как поступаете?

- Воспитываю сына так, как в свое время свекровь воспитывала моего мужа: быть отзывчивым, добрым и самостоятельным. В свои пять лет сын отказывается от помощи, говорит: «Мама, иди почитай книгу, я все решу и сделаю сам». Он может разогреть себе ужин, вымыть посуду. И очень бывает недоволен, когда я подглядываю за ним. Начались уроки самостоятельности в полтора-два года. Вначале были истерики со стороны сына - не хочу, не буду. Пришлось проявить твердость, и сейчас его самостоятельность в порядке вещей.

- Каким был на момент вашего знакомства будущий супруг?

- Если говорить о профессии, то инженер на вертолетном заводе. Если говорить о воспитании, то он был именно таким мужчиной, какой нужен для семейной жизни. И у супруга, и у моего сына ключевые слова по жизни: «Я мужчина, я все решу сам».

- Перейдем от дел семейных к государственным. Как вы считаете, в нашей стране достаточно поддерживают молодых мам?

- Одной рукой государство дает женщинам, другой препятствует. Возьмем декретные выплаты. На недавно прошедшем форуме Общероссийского народного фронта Президент России Владимир Путин заявил, что отпуск мамам оплачивается до достижения ребенком трех лет. Не возьмусь говорить о других регионах, но у нас в Татарстане после полутора лет отпуска по уходу за ребенком мамы получают всего 50 рублей в месяц! Что можно купить на 50 рублей ребенку? На пакет молока и то не хватит.

- Что вы предлагаете?

- Дать женщинам право выбора. Вернуть во все детские сады хотя бы по одной ясельной группе и продолжать выплаты пособий до трех лет. Те женщины, которые хотят выйти на работу, отказываются от денег и отдают малышей в ясли. А те, кто желают использовать все три года отпуска по уходу за ребенком, получают пособие. Объясню свои предложения. Есть женщины, для которых трехлетний перерыв в работе может оказаться профессиональным провалом. Потерять рабочее место в наше время страшно, тем более если оно хорошо оплачивается.

- Почему бы молодым мамам не воспользоваться возможностью создать у себя домашние ясли? Ведь они поддерживаются материально государством.

- Это предложение интересно многодетным семьям, где растут несколько дошколят. Для среднестатистической семьи оно не подходит. Не каждая мама решится устроить у себя дома детский сад или отдать ребенка в чужой дом незнакомой тете. Вот женщины и выкручиваются как могут. Если нет бабушек, то все тащат на себе - трудятся по ночам, берут малышей с собой на работу. Как вы думаете, девушки, которые еще не обзавелись детьми, наблюдая за проблемами замужних подруг, будут стремиться к материнству? Ответ, думаю, очевиден.