Нижняя палата парламента России рассмотрит инициативу татарстанских законодателей о внесении в календарь еще одной праздничной даты - Дня отца.

Об этом стало известно на III конференции общественной организации «Совет отцов РТ», прошедшей на этой неделе в Казани.

«Сейчас мы ждем указа Президента России о назначении даты празднования дня отцовства. В связи с выборами, сменой внутриполитического руководства рассмотрение этого вопроса застопорилось. Но, думаю, до конца года удастся его сдвинуть», - сказал депутат Государственной Думы РФ от Республики Татарстан, председатель межрегиональной общественной организации «Союз отцов России» Александр Сидякин.

По его словам, республике нужно делать ставку не только на такие успешные проекты, как Универсиада, но и «создавать трафарет для других регионов в части профилактики разводов», примером чего стало принятие в РТ закона об увеличении срока для примирения супругов при расторжении брака, сообщает ИА «Татар-информ».