Казань присоединится к масштабной акции - тесту по проверке знаний по истории Отечества.

Площадкой для проведения теста станет Музей-мемориал Великой Отечественной войны (филиал Национального музея РТ) в Казанском кремле.

Акция пройдет 26 ноября во всех регионах страны. Также уже зарегистрированы площадки в США, Беларуси, Азербайджане и Приднестровье.

Тест представляет собой образовательную акцию, когда любому желающему предоставляется возможность проверить собственные знания по истории Отечества. Он пройдет на русском языке, будет анонимным и бесплатным. В течение 40 минут участникам нужно будет ответить на 40 вопросов, охватывающих период истории Отечества с 882 года по нынешнее время. Вопросы теста составлены профессорами Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

Для участия в проекте необходимо пройти предварительную регистрацию, направив заявку с указанием ФИО и контактного телефона на электронный адрес magurt2015@mail.ru (в теме письма указать «Регистрация на тест»). Онлайн-форму теста можно будет заполнить с 00.00 до 23.00 по московскому времени 26 ноября на сайте проекта кдгр.рф.

Акция проводится по инициативе Российского военно-исторического общества. Тестирование пройдет уже в третий раз. Участниками предыдущих двух акций стали более 320 тысяч человек из 33 стран, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.