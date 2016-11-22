42-летнему жителю Лениногорска пришлось продать трехкомнатную квартиру, чтобы рассчитаться с долгами по алиментам. Задолженность отца перед ребенком составила почти 400 тысяч рублей.

Гражданин К. официально не работает. Его дочери в прошлом году исполнилось 18 лет, но долг в несколько сотен тысяч рублей остался. Ранее также за долги по алиментам мужчина лишился автомобиля.

Приставами был наложен запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости неплательщика - трехкомнатной квартиры в Лениногорске. Поскольку мужчина являлся собственником жилья, но не мог его продать из-за обременения, реализацией «трешки» занялось агентство недвижимости. Оно оплатило за мужчину долг по алиментам, чтобы снять запрет на сделку с недвижимостью. После того как владелец продал квартиру, он вернул риелторам деньги, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Таким образом житель Лениногорска полностью погасил долг по алиментам, а исполнительное производство окончено фактом.