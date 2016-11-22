В Татарстане за 10 месяцев 2016 года сумма наложенных штрафов на нарушителей природоохранного законодательства составила более 35 млн рублей.

С начала этого года инспекторами Минэкологии РТ выявлено 7018 нарушений природоохранного законодательства. Это превышает показатели всего 2015 года. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров, прокурор природоохранной межрайонной прокуратуры Ильсур Гильмутдинов и казанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной прокуратуры Альберт Хабиров.

В рамках Года водоохранных зон инспекторами было осуществлено более 2 тыс. выездов на водные объекты регионального значения. По результатам надзорной деятельности выявлена 1599 нарушений водоохранного законодательства, за что наложено штрафов на сумму более 9,2 млн рублей. При этом за весь 2015 год в республике зафиксировано в три раза меньше нарушений - 536. Среди противозаконных деяний - ограничение доступа к водным объектам. По этим фактам наложено штрафов на сумму около 3 млн рублей и снесено 267 незаконно построенных объектов, среди которых заборы, амбары, гаражи.

Особое внимание инспекторами министерства уделяется сбросу сточных вод без должной очистки. В 2016 году подобные нарушения выявлены в Апастовском, Тетюшском, Заинском и Азнакаевском районах Татарстана. А сумма ущерба в таких случаях порой достигает сотен тысяч, а то и миллионов рублей. Так, к примеру, в Пестречинском районе неочищенные сбросы нанесли ущерб природе на сумму более 7 млн рублей.

Для профилактики загрязнения водоохранных зон в республике проводятся различные акции. Среди них - акция «Чистый берег», в рамках которой в этом году было приведено в порядок более 800 участков прибрежных территорий.

- С каждым годом увеличивается количество незаконных карьеров. Тема поднималась еще три года назад. Однако если тогда их было 300, то в этом году карьеров гораздо больше. Из 1000 около половины имеют лицензии, остальные - дело рук «черных копателей». На данный момент по факту незаконной добычи природных ресурсов возбуждено несколько дел. Только по одному из них сумма ущерба составила более 125 миллионов рублей. Наша задача - создать методику выявления нарушений и распространить практику по всей республике, - сказал Ильсур Гильмутдинов.

На данный момент разрабатывается законопроект, по которому наказание за незаконную разработку карьеров ужесточится. Штрафы, действующие сейчас, не останавливают «черных копателей». Именно поэтому планируется изымать технику, используемую при незаконной добыче.

- Не всегда удается поймать нарушителей на месте преступления. Мы создали практику - за все деяния на территории несет ответственность собственник земли. Органы управления не могут не знать, что на их земле работает техника. Когда они сами отвечают за свою территорию, то не допускают подобных нарушений. Мы ведь теряем не только полезные ископаемые, но и почву. Есть механизм, установленный законом, когда для некоторых целей можно использовать природные ресурсы. Нужно лишь получить разрешение. Никаких проблем нет, зато мы будем знать, кто этим занимается. Тем самым гарантируется, что почву приведут в соответствие. Нам важно создать условия, чтобы и предпринимательство развивалось, и земля не портилась, - отметил Ильсур Гильмутдинов.

Помочь в сохранении природных ресурсов призывают и жителей республики. Информацию о нарушениях можно направлять либо по электронной почте eco.signal@tatar.ru, либо по телефону «горячей линии» 267-68-67.