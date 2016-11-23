Реализацию законодательства о государственных языках РТ обсудили в исполкоме Казани.

Открывая заседание, первый заместитель руководителя исполкома Дамир Фаттахов напомнил, что работа по обеспечению паритетного функционирования государственных языков в республике и Казани, необходимых условий для сохранения и развития языков, культуры и традиций народов, проживающих в Татарстане, ведется в рамках государственной и муниципальной программ.

В республике функционирует госпрограмма «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». Кроме того, в Казани работает муниципальная программа по укреплению гражданского согласия в городе на 2014 - 2018 годы, сообщает kzn.ru.

Дамир Фаттахов отметил, что в августе состоялось заседание правительства республики под председательством премьер-министра РТ Ильдара Халикова. «Мы тогда доложили об исполнении требований законодательства по оформлению вывесок и указателей на государственных языках Татарстана», - сказал модератор заседания. По итогам мероприятия был принят ряд решений.

Так, Академия наук РТ совместно с Министерством юстиции РТ, КФУ и муниципальным образованием Казани разработает типовые регламенты оформления наглядной информации, вывесок и дорожных указателей на двух государственных языках.

Дамир Фаттахов также сообщил, что в рамках муниципальной программы в Казани начались курсы для специалистов исполкома, осуществляющих перевод документов на государственные языки РТ и выполняющих лингвистическую экспертизу документов.

О том, как представлены государственные языки в языковом ландшафте Казани, рассказала собравшимся руководитель отдела этнологических исследований Института истории им. Марджани Академии наук РТ Гульнара Габдрахманова. Она привела результаты исследования, проведенного в 8 городах республики. В ходе него изучались вывески, которые люди встречают каждый день. В 2015 году была обследована Казань: 2 центральные и 5 периферийных улиц города, а в этом году - еще 7 татарстанских городов.

Активно в городе занимаются реализацией законодательства о государственных языках РТ в сфере транспорта и дорожных указателей. Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта (а это 843 автобуса, 101 трамвай, 47 вагонов метрополитена и 185 троллейбусов) оснащен автоинформаторами, которые представляют информацию на двух государственных языках Татарстана, рассказала заместитель председателя комитета по транспорту исполкома Казани Людмила Алешина. На всех остановках города и станциях метро аншлаги оформлены на двух государственных языках. На автобусах установлены боковые аншлаги, которые указывают остановочные пункты.

Говоря об уличных муниципальных парковках, Людмила Алешина сообщила, что и здесь правила пользования указаны на щитах на русском и татарском языках. Кроме того, при оплате парковки через паркоматы можно получить информацию на двух государственных языках.

Главный специалист отдела городского дизайна управления архитектуры и градостроительства Дарья Качайкина напомнила, что разработаны 60 вариантов дизайна типовых вывесок на русском, татарском, английском языках и пиктограммы к ним.

О мерах, направленных на популяризацию национальных костюмов, обрядов, орнаментов в рамках основной деятельности и при организации крупных мероприятий в Казани, доложил начальник управления культуры Азат Абзалов. Стоит отметить, что предусмотреть данные меры было также поручено по итогам заседания правительства РТ в августе.

Также директор татарской гимназии №2 имени Ш.Марджани Камария Хамидуллина рассказала о работе Центра национального образования.

Дамир Фаттахов подчеркнул, что на заседании обсудили важные вопросы. «Нужна серьезная межведомственная работа», - резюмировал первый заместитель руководителя исполкома.

В заседании также приняли участие руководитель аппарата исполкома Евгений Варакин и начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.