Еще несколько лет назад в Татарстане женихи и невесты вступали в брак в основном до 25 лет. Сейчас таких только 40% - в семейную жизнь вступают люди более зрелые.

Браков зарегистрировано за 10 месяцев этого года на 14% меньше, чем за аналогичный период 2015-го.

Об этом сообщила на заседании круглого стола объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт - Милосердие» начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Альбина Шавалеева. Она привела и статистику разводов - за 10 месяцев зарегистрировано более 11 тыс. актов о расторжении брака, что аналогично прошлогоднему показателю.

При анкетировании разводящихся пар выяснилось, что основными причинами развода назывались несоответствие характеров, отсутствие общих интересов и взаимопонимания.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Азат Хусаенов сообщил, что задолженность по алиментам по состоянию на 1 ноября в Татарстане составляет более 3 млрд рублей. Эта проблема взята прокуратурой республики под особый контроль. «Имеется 21 тысяча исполнительных производств, - сказал Азат Хусаенов. - В этом вопросе службе судебных приставов Татарстана должны помочь все учреждения и организации, поскольку проблема неисполнения алиментных обязательств общая».

Как рассказал Азат Хусаенов, в этом году правоохранительными органами привлечено к уголовной ответственности за неуплату алиментов более 700 лиц. В прошлом году - более тысячи человек. «Из года в год задолженность по алиментам у нас увеличивается. Жалобы, которые поступают в органы прокуратуры республики (их более 300 в год), свидетельствуют о том, что сумма задолженности, как правило, составляет от нескольких тысяч до миллиона рублей. Некоторые умудряются не платить алименты месяцы и годы», - отметил он.

Азат Хусаенов подчеркнул, что нарушителям грозит до одного года лишения свободы. «В республике более 10 тысяч лиц находятся в местах лишения свободы, среди них в том числе и те, кто не исполняет алиментные обязательства», - заключил он.

Невеселые цифры привела Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. В Татарстане с начала года из-за жестокого обращения в семье в территориальные органы внутренних дел обратились более 4800 женщин. За 10 месяцев зафиксировали 2146 преступлений по отношению к женщинам в семье, в том числе совершенных на бытовой почве. За 11 месяцев этого года в результате совершенных в семье преступлений погибли 156 женщин, передает ИА «Татар-информ».

«Домашнему насилию присуща высокая латентность. То есть государственным органам и общественности становится известна только малая часть фактов домашнего насилия. И то только после каких-то тяжких последствий, потому что женщины стараются скрыть это от близких и родных», - подчеркнула Сария Сабурская.

Участники круглого стола поддержали резолюцию, в которой призвали всех неравнодушных татарстанцев обратить внимание на проблему кризиса в семье. В частности, отмечается важность экономической поддержки многодетных семей - программ жилищного кредитования, трудоустройства матерей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. При этом Кабинету министров РТ было предложено рассмотреть возможность установления трехлетних грантов в целях обеспечения долгосрочной господдержки проектов, реализуемых социально ориентированными НКО в сфере семейной политики, а также возможность выделения средств на создание центров кризисной поддержки беременности, временного проживания для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.