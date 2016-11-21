Какая она, идеальная мама? Накануне Дня матери, который будет отмечаться 27 ноября, «КВ» задали этот вопрос казанским мамам.

Альфия Башкатова, мама двух дочерей (39 лет и 34 года):

- По-моему, идеальная мама - это та, у которой хорошие дети. Правда, пока они не повзрослеют, сложно судить, какими они будут. Станут ли заботиться о своих мамах так же, как они заботились о них? Будут ли надежной опорой им в старости? Идеальная мама справедлива, если ругает, то только за дело. И всегда держит слово. - По-моему, идеальная мама - это та, у которой хорошие дети. Правда, пока они не повзрослеют, сложно судить, какими они будут. Станут ли заботиться о своих мамах так же, как они заботились о них? Будут ли надежной опорой им в старости? Идеальная мама справедлива, если ругает, то только за дело. И всегда держит слово.

Юлия Ефимкина, мама 10-летней дочки:

- Современная идеальная мама - это та, которая интересуется жизнью своих детей, помогает им, направляет, подсказывает, но и о себе не забывает. Остается красивой, очаровательной, следит за фигурой. Она добрая, нежная, умная, искренняя, а самое главное - очень любящая своих детей. - Современная идеальная мама - это та, которая интересуется жизнью своих детей, помогает им, направляет, подсказывает, но и о себе не забывает. Остается красивой, очаровательной, следит за фигурой. Она добрая, нежная, умная, искренняя, а самое главное - очень любящая своих детей.

Екатерина Архипова, мама 13-летней дочки:

- Это точно не про меня, но я к этому стремлюсь. Идеальная мама в моем понимании - ласковая, заботливая, спокойно реагирующая на все, что происходит в жизни ее чада, и дающая ему право на свободу выбора и собственное мнение. Это женщина, уверенная в себе, умеющая увлекать идеями и любящая природу. - Это точно не про меня, но я к этому стремлюсь. Идеальная мама в моем понимании - ласковая, заботливая, спокойно реагирующая на все, что происходит в жизни ее чада, и дающая ему право на свободу выбора и собственное мнение. Это женщина, уверенная в себе, умеющая увлекать идеями и любящая природу.

Разина Мурашова, мама двух сыновей (20 лет и 3 года):

- Идеальная мама должна быть рядом в трудный момент, быть любящей и терпеливой, поддерживать детей в любых начинаниях и чаще ставить себя на их место. Это мама, которая не настаивает на своей точке зрения, позволяя принимать решения самостоятельно. Она обязательно интересуется личной жизнью своих детей, знает об их душевном состоянии и большую часть своего свободного времени уделяет им. - Идеальная мама должна быть рядом в трудный момент, быть любящей и терпеливой, поддерживать детей в любых начинаниях и чаще ставить себя на их место. Это мама, которая не настаивает на своей точке зрения, позволяя принимать решения самостоятельно. Она обязательно интересуется личной жизнью своих детей, знает об их душевном состоянии и большую часть своего свободного времени уделяет им.

Галина Павлова, мама сына и дочери (34 года и 30 лет):

- В моем представлении такая мама стремится быть в первую очередь для своих детей большим другом, чтобы они делились, советовались, рассказывали, а не замыкались в себе. Мама должна быть заботливой, внимательной к своему чаду, а самое главное - должна очень его любить. - В моем представлении такая мама стремится быть в первую очередь для своих детей большим другом, чтобы они делились, советовались, рассказывали, а не замыкались в себе. Мама должна быть заботливой, внимательной к своему чаду, а самое главное - должна очень его любить.

Гульназ Закирова, мама трех дочек (14, 6 лет и 7 месяцев):

- Идеальная мама должна все успевать - и обед приготовить, и уроки с детьми выучить, и порядок дома поддерживать. У меня не всегда получается, тогда на помощь приходят муж и дочки, которые приближают меня тем самым к статусу идеальной мамы. И конечно, матерям необходимы терпение и умение угодить всем, не обделить кого-то вниманием… Особенно мужа, ведь он тоже как маленький ребенок. - Идеальная мама должна все успевать - и обед приготовить, и уроки с детьми выучить, и порядок дома поддерживать. У меня не всегда получается, тогда на помощь приходят муж и дочки, которые приближают меня тем самым к статусу идеальной мамы. И конечно, матерям необходимы терпение и умение угодить всем, не обделить кого-то вниманием… Особенно мужа, ведь он тоже как маленький ребенок.

Светлана Купоросова, мама дочери и сына (18 и 7 лет):

- Я считаю, что идеальная мама должна быть во всем примером для своего ребенка. Она, на мой взгляд, не только успевает следить за детьми и заниматься домашними делами, но и находит время для себя любимой. - Я считаю, что идеальная мама должна быть во всем примером для своего ребенка. Она, на мой взгляд, не только успевает следить за детьми и заниматься домашними делами, но и находит время для себя любимой.