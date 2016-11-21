Посвященная порядку организации и проведения аукционов по предоставлению земельных участков и имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности онлайн-конференция прошла 21 ноября на сайте Татарстанского УФАС России.

На вопросы читателей ответил заместитель руководителя Хабибуллин Рузалин Рамилович.

Вопрос: Я имею в собственности объект недвижимости. Данный объект недвижимости перешел ко мне в собственность на основании договора купли-продажи. В дальнейшем я хочу обратиться в администрацию с просьбой предоставить мне земельный участок в аренду сроком на 5 лет в связи с нахождением на нем объекта недвижимости принадлежащего мне на праве собственности. Возникает такой вопрос: должна ли я участвовать на торгах для предоставления мне данного земельного участка?

Ответ: Согласно пункту 9 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ, на праве оперативного управления.

Вопрос: Обязан ли победитель торгов возместить организатору торгов расходы, связанные с проведением работ по формированию земельного участка?

Ответ: Исходя из пункта 7 части 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации участник торгов, получивший право на приобретение или право на заключение договора аренды земельного участка, должен оплатить только стоимость земельного участка, установленную конкурсной документацией.

Вопрос: Если ли Земельный кодекс РФ регулирует порядок проведения торгов по предоставлению земельных участков, то какой нормой определен порядок проведения торгов по предоставлению объектов недвижимости, которые находятся в государственной или муниципальной собственности?

Ответ: Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества урегулированы правилами, утвержденными приказом ФАС России № 67 от 10.02.2010 года.

Вопрос: Я являюсь арендатором нежилого помещения в здании, находящемся в муниципальной собственности, общей площадью 15 кв. м. Срок действия договора аренды указанного помещения установлен до января 2017г. Могу ли я продлить договор аренды на новый срок без выставления данного имущества на торги, а также участия в конкурсных процедурах?

Ответ: Да, можете. Согласно пункту 14 части 1 статьи 17.1 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, когда такое имущество является частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество.

Вопрос: Могу ли я подать заявку на участие в торгах по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в электронном виде?

Ответ: Если в извещении органами государственной власти, органами местного самоуправления установлена форма заявки в электронном виде и возможность ее подать на указанный электронный адрес, то такая подача заявки претендентами, безусловно, является надлежащей, и им не может быть отказано в участии в аукционе по данному основанию.

Вместе с тем, если в извещении не установлены форма или правила подачи заявки на участие в торгах (в электронной форме или на бумажном носителе), то органом государственной власти, органом местного самоуправления предоставляется возможность претендентам избрать для себя любую форму заявки и способ ее подачи.