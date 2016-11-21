Вручение премии лучшим отцам страны состоится 18 декабря.

У желающих поучаствовать еще есть время подать заявку до 1 декабря. Отбор заявок для следующего этапа будет доверен экспертам. В их числе, например, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, председатель МОО «Союз отцов» Александр Сидякин и председатель РОО РТ «Союз отцов» из Набережных Челнов, «Папа года-2014» Юрий Соленов. Всего же в отборе претендентов будут участвовать 300 экспертов. Они определят 500 номинантов. На следующих этапах их останется 50, из которых выберут «Папу года» и 9 призеров.

Мероприятие станет всероссийским. Цель его – показать отцов, которые являются лучшим примером для окружающих, и сделать так, что бы про них узнала вся страна.

Подробности на сайте www.папагода.рф.