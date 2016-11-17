Овен

Не исключено, что вы решитесь на какие-то перемены - в образе жизни, общении с людьми, которым вдруг перестали доверять... А может быть, просто сделать ремонт в квартире или поменять мебель? Мелкие неприятности вас не остановят, справиться с ними вам поможет внутренняя сила.

Телец

Будничная размеренная жизнь в начале этой недели будет взорвана неожиданными событиями. Это отличное время для обретения чего-то нового. Будьте внимательны к знакам судьбы, поскольку есть опасность пропустить нечто важное или потерять то, чего вы с таким трудом достигли.



Близнецы

Не исключено, что в посторонних разговорах вы узнаете ценную информацию. Появится возможность изменить свое служебное положение. В личной жизни наблюдается нестабильность из-за каких-то непредвиденных событий. Вполне возможна и подножка недоброжелателей.



Рак

Плодотворны ваши шаги и в делах, и в личной жизни. Прошлое вернется к вам новой радостью. Деловые контакты расширятся и окажутся перспективными. Но необходимо сконцентрироваться на чем-то одном: распыляясь, вы можете не довести до конца какое-то важное дело.



Лев

Не исключено, что вам наконец-то удастся осуществить свою давнюю мечту. Возможна двусмысленная ситуация, которая чревата для вас материальными затруднениями. Отличная мысль, что придет к вам в голову с подачи кого-то из вашего окружения, поможет справиться с этим.



Дева

Неделя будет отличаться разнообразием. Возможны небольшие затруднения в делах. Не исключена ответная помощь того, кому вы когда-то помогли. В отношениях супругов на смену серости и обыденности придет страстность. В общении с родителями возможна некоторая напряженность.



Весы

Ваши мечты - это одно, а реальность - совсем другое. Но эта неделя - подходящее время, чтобы начать действовать решительно и целенаправленно. Близкий человек может выполнить вашу просьбу; не исключено, что главную роль в этом сыграют близкие люди или старые друзья.



Скорпион

Новая неделя ознаменуется интересными деловыми предложениями. Впечатление, которое вы произведете на начальство, откроет перед вами перспективы дальнейшего профессионального роста, и вы задумаетесь о смене места работы. В личной жизни все довольно неопределенно.



Стрелец

Давно в вашей жизни не было приключений, а эта неделя станет исключением. Ситуация сложится таким образом, что вы наконец узнаете тщательно скрываемое от вас и сделаете выводы. Будьте сдержанней и не проявляйте явного интереса к важной для вас теме, воздержитесь и от решительных шагов.



Козерог

На этой неделе вам придется поволноваться не только за себя, но и за близких, вы станете нерешительны и беспокойны. Следует взять себя в руки и успокоиться, иначе сбудутся ваши худшие опасения. Лучше не отправляться в дальние поездки во избежание дорожных происшествий.



Водолей

Настала пора активно проявить себя на работе, для этого у вас сейчас есть и силы, и возможности. Следует быть решительней в поступках, ведь ваша неуверенность в себе препятствует успешному продвижению дел. Не исключены и споры по поводу совместных с партнерами дел, поэтому придется поработать с документами.



Рыбы

На первый план выйдут вопросы сотрудничества. Не исключено, что предложения поступят со всех сторон. Важно выбрать перспективное и выгодное именно для вас. Ваша прямота и напор сыграют вам только на руку и помогут преодолеть преграды на пути. В личной жизни все хорошо.