Точные причины появления аллергии до сих пор учеными не установлены. Между тем с каждым годом растет число тех, кто страдает от данной болезни. Не щадит она и самых маленьких.



Аллергические заболевания являются одними из самых распространенных болезней детского возраста. Поэтому важно с первых дней жизни малыша сделать все возможное, чтобы уберечь его от развития аллергии. О том, как это сделать, «КВ» рассказывает руководитель Центра аллергологии города Казани, заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии КГМА Наиля Рахматуллина.

- Наиля Марсовна, в чем причина аллергии? Правда, что важную роль играет наследственный фактор?

- Одну из главных ролей действительно играет наследственный фактор. Если один из родителей страдает аллергией, то вероятность развития заболевания у ребенка составляет 30 процентов. Если же аллергия у обоих родителей, то шансы детей получить ее вырастают до 60 процентов. Однако не стоит полагаться только на генетику. Спровоцировать появление аллергии может множество других факторов - от домашней пыли до выхлопных газов автомобилей. Интересно, что только дистиллированная вода не может вызвать аллергию. Рост числа аллергических заболеваний отмечается практически во всех странах мира. Возможно, это связано с использованием различных консервантов, красителей при производстве кондитерских, колбасных изделий, сладких газированных напитков и даже йогуртов. Особенно страдают наши дети. Им нравится все самое яркое. Между тем натуральные пищевые красители имеют в основном бледные цвета.

- Не последнюю роль играет и экология…

- Да. Распространенность аллергических заболеваний резко выросла, в том числе и из-за экологической обстановки. Раньше люди ели натуральную еду, дышали чистым воздухом. Дерматитов, экзем было меньше. Поэтому сейчас очень важно включать в рацион питания продукты, способствующие выводу из организма токсинов. Это рис, пшено, гречневая крупа, чечевица, фасоль, капуста, спаржа, свекла. Очистке от токсинов также помогают яблоки, клюква, миндаль, зелень, чеснок, лук.

- Каким должен быть рацион малыша, чтобы избежать развития аллергии?

- Важно с момента рождения малыша попытаться снизить риски развития аллергии. Для этого в первую очередь нужно внимательно относиться к рациону питания ребенка. Советы вроде бы несложные, но, к сожалению, родители не всегда им следуют. Детям до 5 лет не следует давать шоколадки, цитрусовые, морепродукты, острую еду, соки, мед, рыбу. Пищевую аллергию у малыша может вызвать пюре из овощей и фруктов, имеющих красный, желтый, оранжевый цвета.

Высокоаллергенными продуктами также являются грибы, орехи, яйца. Нельзя включать в рацион малыша экзотические фрукты и овощи. Многие полагают, что в них содержится больше витаминов и полезных веществ. Однако они, напротив, могут навредить, вызвав аллергические реакции. Причем вводить те или иные продукты в рацион ребенка нужно постепенно, начиная с небольших доз. Это поможет иммунной системе, отвечающей за аллергические реакции, принять новые для нее вещества, а не ответить повышенной чувствительностью. Даже чайная ложка - это большая доза для малыша. Вызывает удивление тот факт, что родители кормят 2 - 3-летних детей продуктами из ресторанов быстрого питания. Приучать ребенка с детства к фастфуду крайне вредно.

- А какие продукты не вызывают аллергию у малыша?

- Полезны кисломолочные продукты, различные крупы, нежирные сорта мяса, пшеничный, ржаной хлеб. Из напитков рекомендуется употреблять чай, компоты, свежевыжатые соки в небольшом количестве. Можно давать малышу морковь, банановые, яблочные пюре, вегетарианские супы, творог, сушки. Картофель перед приготовлением лучше вымачивать в течение нескольких часов. Заправлять детские блюда можно сливочным или оливковым маслом. Однако опять нужно следить за количеством.

- Правда, что лучшим средством профилактики от аллергии является грудное вскармливание?

- Да, профилактика аллергии у детей включает грудное вскармливание. Оно может защитить малыша от развития определенных видов аллергии. Однако важно проводить комплекс различных мероприятий. Уменьшить вероятность развития аллергии помогают регулярная влажная уборка, стирка новой одежды. Из детской комнаты лучше убрать старые книжные полки, ковры, которые собирают много пыли. Не заводите домашних животных, пока малышу не исполнится хотя бы годик. У детей со склонностью к аллергии пассивное курение может вызвать развитие аллергического ринита и даже астмы. До 6 месяцев малыши не должны попадать под воздействие прямых солнечных лучей. Поэтому гулять с младенцами можно утром или вечером.