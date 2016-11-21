В Республике Татарстан зафиксированы случаи посещения квартир (домов) лицами, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Эти люди под разными предлогами призывают переводить пенсионные накопления в тот или иной негосударственный пенсионный фонд.



Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан напоминает, что сотрудники государственного Пенсионного фонда не посещают граждан на дому, не совершают поквартирных обходов и не спрашивают номер СНИЛС. Также работники Пенсионного фонда России не ведут никакую работу по принуждению граждан к выбору способа формирования пенсионных накоплений.

Напомним, прием граждан осуществляется в клиентских службах управлений Пенсионного фонда России в городах и районах Республики Татарстан и на выездных приемах специализированного автомобиля мобильной клиентской службы, например, по заявлению участников Великой Отечественной войны, лиц, ограниченных в возможности передвижения, а также лиц, достигших 80-летнего возраста. При этом заранее обговаривается дата выезда, а также время. Кроме того, приехав к заявителю, сотрудники мобильной клиентской службы должны предъявить удостоверение, в котором указана должность сотрудника, имеется фотография и печать.

Более подробную информацию можно получить, оставив свой вопрос на официальной страничке управления ПФР в Советском районе г. Казани в сети ВКонтакте https://new.vk.com/pfr_sovet.