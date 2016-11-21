Нашей организации выставили штрафные санкции из-за того, что в отчете по форме СЗВ-М отсутствовала информация о СНИЛС по одному сотруднику. Каким образом надо принимать сотрудников на работу, чтобы избежать штрафа?



Директор Сергей Григорьевич

Как ответила начальник отдела персонифицированного учета управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Е.Далецкая, в соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 ФЗ от 01.04.1996 №27 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (27-ФЗ) страхователь не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице сведения: СНИЛС, Ф. И. О, ИНН. Отчетность формируется по форме СЗВ-М.

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования является документом, обязательным для предъявления при приеме на работу. В этой связи СНИЛС является обязательным при заполнении формы СЗВ-М.

В связи с ограниченными сроками сдачи отчетности по форме СЗВ-М во избежание штрафов за непредставление в установленный срок либо представление неполных или недостоверных сведений о застрахованных лицах страхователю при заключении трудового договора или гражданско-правового договора, на вознаграждение по которому начисляются страховые взносы, с застрахованным лицом, не зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, необходимо в оперативном порядке представить на данное лицо анкету (АДВ-1) в УПФР.

В настоящее время в УПФР обработка данных, открытие индивидуального лицевого счета, выдача СНИЛС происходят в 5-дневный срок. А с 1 января 2017 года анкетирование граждан будет проходить в режиме онлайн. При обращении гражданин сразу будет получать СНИЛС.