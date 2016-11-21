Я являюсь студентом технологического колледжа и получателем пенсии по случаю потери кормильца. С 26 ноября буду призван в ряды Вооруженных сил РФ, и по этой причине мне предоставлен академический отпуск. Хотелось бы узнать, будет ли мне производиться выплата пенсии в период прохождения службы.

Максим



Уважаемый Максим! Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, проходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый федеральным законом.

Следовательно, в отношении получателя пенсии по случаю потери кормильца, призванного на военную службу, не может идти речь о сохранении за ним статуса обучающегося студента, как это происходит, например, при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям. В данном случае правовые основания для выплаты вам пенсии по случаю потери кормильца отсутствуют.

При поступлении в управление ПФР, где вы являетесь получателем пенсии, сведений о предоставлении академического отпуска «в связи с призывом на военную службу» выплата пенсии должна быть прекращена. Обращаем внимание, что в соответствии с действующим законодательством пенсионер обязан извещать об обстоятельствах, влияющих на прекращение выплаты пенсии не позднее следующего рабочего дня после их наступления.

Однако после завершения периода прохождения службы и в случае продолжения вами обучения по очной форме выплата пенсии по случаю потери кормильца будет продолжена до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.