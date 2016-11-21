Я прохожу интернатуру в городской больнице после окончания медицинского института. Хотелось бы узнать, подлежит ли включению период прохождения выпускниками медицинских институтов интернатуры в стаж на соответствующих видах работ при назначении досрочной пенсии в связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения?

Альбина



Уважаемая Альбина! Как пояснил руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе Казани Е.Иванык, в соответствии с законодательством Российской Федерации лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, право на досрочное пенсионное обеспечение по пункту 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ предоставляется на основании Списка и Правил от 29.10.2002 №781.

В Списке от 29.10.2002 №781 предусмотрены врачи-специалисты всех наименований (кроме врачей-статистиков).

Интернатура - это обязательная одногодичная последипломная подготовка для выпускников медицинских институтов с целью получения ими квалификации врача-специалиста. Положением об интернатуре установлено, что для прохождения интернатуры выпускники медицинских институтов зачисляются в качестве врачей-интернов по соответствующей специальности. Заработная плата врачам-интернам выплачивается в течение всего периода в размере, установленном действующим законодательством для врачей соответствующей специальности и стажа. Подготовка врачей-интернов проводится по индивидуальному плану на основании типовых учебных планов и программ. Во время прохождения интернатуры при осуществлении функции врача молодые специалисты обладают правами и несут ответственность за свои действия наравне с врачами, работающими на самостоятельной основе. На врачей-интернов полностью распространяются правила внутреннего трудового распорядка, права и льготы, установленные для медицинских работников данного учреждения. В отношении продолжительности рабочего дня к интернам применяются правила, установленные действующим законодательством для врачей соответствующей специальности.

Должность «врач-интерн» является самостоятельной. Врач-интерн осуществляет функции врача под руководством врача-специалиста, несет персональную ответственность за выполнение должностных обязанностей.

В правоприменительной практике территориальных органов ПФР в каждом конкретном случае вопрос о включении в стаж для досрочной пенсии периодов работы в должности врача-интерна рассматривается при документальном подтверждении выполнения врачом-интерном функциональных обязанностей по должности врача-специалиста, при этом начиная с 1.11.1999 - в объеме полной ставки в режиме нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени, предусмотренной трудовым законодательством.