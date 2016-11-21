Сохранивший в основном прошлогодний состав (10 человек) УНИКС показывает в нынешнем сезоне игру более зрелую, более качественную по сравнению с сезоном прошедшим.



Игра УНИКСа в прошедшем спортивном сезоне еще свежа в памяти, в доказательство можно привести и видеозапись тех игр. Сейчас команда разнообразнее и результативнее нападает, качественнее защищается. Значительно прибавили в индивидуальных действиях Параховский, Понкрашов, Панин, Банич. Все логично: сохранившая основу команда не имеет нужды в сыгрывании, в плане построения командных действий продолжает поступательное движение вперед. Однако по крайней мере в Евролиге дела УНИКСа обстоят не лучшим образом. Так в чем же дело?

Давайте начнем с того, что новый формат Евролиги (каждый играет с каждым) вызвал небывалый интерес к турниру в спортивном мире, каждый из 16 сильнейших клубов Европы в меру своих финансовых возможностей стремился максимально усилить состав. К примеру, «Маккаби». Та команда, которая приезжала в Казань в прошлом сезоне, и нынешняя разнятся значительно. Учитывая внутренние соревнования, график игр очень напряженный. Все вроде бы в равных условиях. В равных, да не совсем. Четырем стамбульским командам для игр между собой достаточно проехать несколько минут на клубном автобусе. Да и городов, удаленных от Казани на несколько тысяч километров, таких как Астана или Красноярск, в национальных чемпионатах стран, чьи команды играют в Евролиге, нет. Так что условия не совсем одинаковые: кто-то летает чартерами, кто-то обычными рейсовыми самолетами.

Президент УНИКСа Евгений Богачев, перед началом сезона рассуждая о плюсах и минусах своей команды, к минусам отнес возрастной фактор. Опыт, конечно, незаменим, но ветеранам выдержать напряженный график нынешнего года значительно сложнее. В качестве примера можно привести прошлогодние «Химки». Команда, которая с 2006 года только в виде исключения уступавшая вторую строчку в российском чемпионате, дважды побеждавшая в Кубке Европы, в прошлом сезоне провалила и Евролигу, и чемпионат ВТБ. Химчане изменили себе - впервые за много лет они выступали возрастной командой. И вот результат - даже при более щадящем календаре прошлого сезона «Локомотиву-Кубани» пришлось пожертвовать внутренним чемпионатом, чтобы успешно сыграть в Евролиге. Что касается УНИКСа, то резкое изменение состава было бы шагом рискованным. Сомнительно, чтобы новая команда успешно стартовала в Евролиге.

Чтобы стать полноценным боевым коллективом, нужно время. Выход напрашивается сам собой: для сохранения игрового тонуса нужна качественная ротация. С этой целью и были проведены точечные изменения в составе. В целом новички не подвели: Кларк, Антипов, Воронов показывают достаточно зрелую игру. Травмы ведущих баскетболистов Кларка и Понкрашова спутали карты в пашутинской колоде. Тем не менее команда сражается, без боя не сдается. Поражения с разницей от 1 до 7 очков подтверждают сказанное. Где-то недостает опыта, где-то элементарно не везет. Команде остро не хватает классного разыгрывающего и столь же классного снайпера. Это понимает и президент клуба, и главный тренер, поиск в этом направлении ведется.

Негативную роль в сегодняшней ситуации играют молодые пользователи социальных сетей. Люди, не знающие, когда состоится следующий матч и с кем будет играть УНИКС, позволяют некорректные высказывания в адрес руководства, главного тренера, игроков. Как сильно у нас преклонение перед иностранцами. Призывают поменять Пашутина на Тринкьери! Но позвольте, с Пашутиным УНИКС занял второе место в Лиге ВТБ, с Тринкьери - третье. Тринкьери провалил серию с ЦСКА 0 - 3, Пашутин зацепил один матч, а мог и второй. Наконец, Тринкьери, у которого в составе был уникальный снайпер Гаудлак, начисто завалил финал Кубка Европы «Валенсии» под началом Перасовича, Пашутин также недавно проиграл Перасовичу, руководящему ныне более серьезной командой, но проиграл с небольшой разницей в счете.

Как поражение - так поиски крайнего. После неудачного матча с «Маккаби» им был выбран Воронов: промазал три штрафных броска в четырех попытках. Евгений сыграл неплохо, что касается штрафных, вы обратили внимание, что во всех командах точнее пробивают те, кто бросает их чаще. Можно до бесконечности тренировать штрафные при пульсе 70 - 80 уд./мин. Игровой пульс - под 200 уд./мин. Поэтому таким ребятам, как Антипов и Воронов, нужно отрабатывать штрафные на тренировках в игровом пульсовом режиме. Вторая крайность - обожествление Лэнгфорда. Крайне опасно, когда судьба матча зависит от одного игрока. Да, слов нет, Кит - классный мастер, трудяга, боец. Он лидер по набранным очкам почти в каждой игре. Но он и бросает в два, а то и в три раза чаще других. В целом же процент реализации с игры не очень высок. Так, в игре с «Маккаби» Лэнгфорд бросал по корзине 21 раз. Второй показатель в этой игре у Антипова - 11 бросков, Колом, к примеру, атаковал всего 5 раз. Если такие нагрузки и далее будут ложиться на Лэнгфорда, его в лучшем случае может попросту не хватить. К сожалению, размер газетной статьи не позволяет продолжить дальнейшие рассуждения, например, о неудачно составленном для УНИКСа календаре. Принципиальная выездная игра с «Жальгирисом» - через два дня после игры с «Галатасараем», не менее принципиальная игра в Саратове - через два дня после игры с «Басконией», много определяющая игра в Санкт-Петербурге - через два дня после матча с «Олимпиакосом». Можно продолжать...

Учитывая вышесказанное, УНИКСу в нынешнем сезоне будет непросто, результат может быть далек от ожидаемого. Поддержка команды на играх, аналитически выверенная объективная критика и вера в команду помогут ей, а непомерное охаивание и уничижение лишь льют воду на мельницу недругов клуба.