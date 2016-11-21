Если сравнить любовь XIX и XX веков, то главным тогда между возлюбленными были чувства и эмоции. Но современные отношения между мужчиной и женщиной заметно эволюционировали. Какое место отведено любви сегодня? На этот вопрос искала ответ корреспондент «Казанских ведомостей».



О любви устами молодежи

Разбираясь в вопросе современных отношений между мужчиной и женщиной, первым делом я заглянула на популярные интернет-форумы, где молодежь активно рассуждает на тему любви. Признаться, ответы 20 - 23-летних молодых людей, мягко говоря, шокировали. Юные особы, не скрывая, заявляют, что строить отношения с малообеспеченными молодыми людьми не собираются. Аргументируют они свое мнение фразами вроде «С милым рай и в шалаше, если милый на «Порше». Это больше походит не на любовь, а на рыночные отношения, которые строятся по принципу «ты мне, я тебе».

Среди представительниц слабого пола находятся и те, которые выступают за новомодный тип отношений - free love или, другими словами, свободные отношения, где партнеры ничем не обязаны друг другу. Удобная позиция, однако. Только жаль, что и здесь о любви не может идти речи.

Среди меркантильных особ и любительниц анархии встречаются и неутомимые романтичные барышни, которые грезят сладкими отношениями с морем плюшевых розовых медведей, 101 розой и бесконечными прогулками под луной. Выглядит все заманчиво, однако жизнь - это не романтичная мелодрама. В любых отношениях не избежать конфликтов, ссор и черных полос.

Отличилась и сильная половина человечества. Большинство юношей на интернет-форумах бравируют мнением, что долгосрочные отношения утратили свою актуальность. «Меня напрягают постоянные отношения. Куда круче завалиться в клуб, познакомиться с симпатичной девушкой, весело провести с ней пару дней, а потом разбежаться», - утверждает интернет-пользователь Максим.

Удивительно, но подобное мнение не редкость. Молодые люди хвастаются друг другу, сколько девушек им удалось завоевать.

Неужели сегодня отношения, построенные на настоящей любви, действительно не актуальны?

Отношения на уважении

Роксане 23 года, за пять лет у нее было восемь отношений. Она считает, что с каждым молодым человеком ее связывала любовь.

- Я не гонюсь за цифрой, важнее отношение мужчин ко мне. Каждый из моих бывших партнеров старался сделать меня счастливой - обилие подарков, романтичное времяпрепровождение, красивые слова. Любили ли они меня? Однозначно да. Я видела их старания завоевать мое сердце, и у меня появлялось уважение к их чувствам. А для меня это важнее, чем отвечать на любовь взаимностью. Взаимоотношения, построенные на уважении, всегда ценнее. Я придерживаюсь мнения, что в паре один должен любить, а другой - принимать чувства, - утверждает Роксана.

Сейчас девушка свободна. Роксана ждет, когда в ее жизни появится молодой человек, которого она будет не только уважать, но и любить.

Любовь с одного «лайка»

Современные отношения развиваются стремительными темпами. Быстрый ритм жизни, обилие работы, активный досуг, средства связи и коммуникации - все это, безусловно, сказывается и на отношениях между людьми. Вроде бы познакомились только вчера, а уже сегодня союз закреплен браком.

Так случилось у Ольги и Петра. Молодые люди познакомились в интернете. Один вечер переписки в социальной сети, два дружеских свидания, четыре месяца отношений, и конфетно-букетный период перерос в брак.

- Я влюбилась в Петра сразу. До сих пор не понимаю, чем он мог мне понравиться. У меня всегда были завышенные требования к молодым людям: высокий рост, спортивное телосложение, острый ум, перспективная профессия. Я и подумать не могла, что по уши влюблюсь в студента, который к тому же младше меня на два года, - рассказывает Ольга. - Петр никогда не говорил мне красивых слов, не дарил шикарных подарков, не носил на руках, как это делали предыдущие молодые люди. Но у него очень красивая душа. Ради него мне хотелось с каждым днем становиться все лучше и лучше.

Старания Ольги были оценены Петром по достоинству. Четыре месяца отношений, и молодой человек сделал предложение руки и сердца своей избраннице.

- Я увидел Ольгу случайно в одной из социальных сетей в интернете, и она сразу мне понравилась. В голову пришла шальная мысль: «Эта девушка должна стать моей женой». Я поставил ей «лайк» под одной из фотографий, затем добавился в друзья, и мы начали общаться. С каждой нашей новой встречей я влюблялся в Ольгу все больше и больше. Она уникальна во всем. Ей не нужны дорогие подарки, серенады под окном, она принимает меня таким, какой я есть, - рассказывает Петр.

Сейчас молодожены живут в счастливом браке и ждут первенца.

Отношения с пятьюдесятью оттенками серого

К сожалению, не все любовные истории заканчиваются хеппи-эндом, как у Ольги и Петра. Иногда отношения протекают без конфетно-букетного периода, с бурей страстей, но, закончившись, не оставляют приятных воспоминаний.

Так случилось у 22-летней Гульназ:

- С Игорем мы познакомились в ночном клубе, я влюбилась как сумасшедшая. У нас были прекрасные отношения без ссор, мы всегда пытались рационально решать конфликтные ситуации. Мы могли часами разговаривать по телефону, каждые выходные проводили вместе. Все было замечательно, но мне не хватало романтики. За два года отношений он ни разу не подарил мне цветов, не делал красивых комплиментов, не устраивал романтичных сюрпризов. Максимум, что я от него получала, - это виртуальные подарки и красивые песни в сообщениях. Я понимала, что это не главное, но мне так хотелось хотя бы иногда видеть его чувства, - делится воспоминаниями Гульназ.

Молодые люди расстались, инициатором разрыва отношений стала Гульназ. По ее словам, ей надоела черствость Игоря.

Любовь - показатель успешности

О том, как эволюционировало чувство любви и что мешает современным отношениям, рассказала гештальттерапевт, системный семейный психолог, преподаватель КГМУ Яна Карина.

- На современные отношения между мужчиной и женщиной очень сильно повлияли технологии. Сегодня любовь перестала быть таинством, люди все чаще выставляют свои чувства напоказ. Чего только стоят социальные сети, где у каждого второго обилие фотографий со своей второй половинкой. Нет, это не плохо, но большинство молодых людей превратили светлое чувство в предмет достижения, - говорит Карина. - Сегодня уже не модно быть одному, люди стремятся показать всем, что они успешны в работе, учебе, у них много друзей. Любовь стала признаком благосостояния, как красивая дорогая машина, уютный дом и другие материальные ценности. Эта тенденция называется культурой нарциссизма, она пришла к нам с Запада. Постепенно реальная жизнь вытесняется виртуальной, ведь там все гораздо проще. Не нужно набираться смелости, чтобы познакомиться с понравившейся девушкой на улице, а достаточно просто поставить «лайк» под фотографией. Реальный букет цветов вполне заменяет виртуальный подарок, а о чувствах может сказать красивая песня.