Корреспондент «Казанских ведомостей» провела один день с уполномоченным участковым и выяснила, как проходят суровые будни сотрудника полиции.

Первый задержанный

К 9 часам утра прихожу в отдел полиции №13 «Азино-2» УМВД РФ по городу Казани к уполномоченному участковому старшему лейтенанту полиции Рустаму Нигматуллину.

Захожу в кабинет, а там уже вовсю кипит работа - Нигматуллин в 6 часов утра задержал молодого человека, курьера одной из казанских служб по доставке роллов и суши, по подозрению в присвоении термосумки и 3749 рублей, которые он выручил с одного заказа.

Смотрю на этого молодого человека и не могу поверить, что он может быть преступником: приятная внешность, худощавый, невысокого роста, в глазах растерянность...

- Сейчас ему главное - пойти на примирение с заявителем, тогда наказание будет смягчающее - обязательные работы на срок до 240 часов либо исправительные работы до шести месяцев, - объясняет Рустам Нигматуллин.

Опросив задержанного и передав протокол допроса дознавателю, он приглашает меня в опорный пункт, где непосредственно проходит работа участкового.

Когда от пьяного не пахнет алкоголем

В рабочем кабинете четыре письменных стола, два компьютера, принтер, множество папок и кипа бумаги. Не успела я осмотреться, как в кабинет зашли трое сотрудников полиции, сопровождавшие молодого человека. На нем старые кроссовки и грязная одежда. Бледный, со стеклянными глазами, он еле стоит на ногах.

- Вот, соседи вызвали, дескать, ломился в квартиру, - объясняет один из сотрудников полиции.

Участковый внимательно смотрит на задержанного и грозно спрашивает:

- Что употреблял?

Парень пытается что-то сказать. Не получив вразумительного ответа, участковый отправляет задержанного на экспертизу по выявлению наркотического опьянения.

- По нему видно, он что-то употребил, и не алкоголь - этого запаха нет. Пока делать выводы рано, посмотрим, что покажут анализы, - комментирует Рустам.

Реагировать - на все

Бумажная работа занимает большую часть времени участкового - Нигматуллин пересматривает материалы дел, которые забрал из участка. В основном это жалобы бытового характера - шумные соседи. Но есть и забавные заявления, так, например, жена жалуется на мужа, что тот надевает ее нижнее белье и парик.

- Даже на такие комичные заявления мы должны реагировать, - смеется Рустам.

В опорном пункте вовсю идет работа - участковый обрабатывает материалы дел, обзванивает заявителей. Как ни странно, звучит инструментальная музыка - ее Нигматуллин специально включил на своем телефоне. По его словам, под Баха, Моцарта и Эйнауди приятнее работать.

- К вам можно? - спрашивает мужчина, явно нетрезвый. Из пакета, который он держит в руках, доносится звон стеклянных бутылок.

- Заходи, заходи. Ну, почему на этот раз полицию вызвал? - спрашивает Рустам.

Как оказалось, Михаил (назовем посетителя так) - бывший героиновый наркоман с пятью судимостями. Он частый посетитель опорного пункта - практически каждую ночь вызывает полицию, объясняя это тем, что, когда пообщается с сотрудниками, ему становится спокойнее.

Плановый обход

Ближе к вечеру, когда основная часть кабинетной работы практически уже была сделана, Нигматуллин стал собираться на плановый обход лиц, которые находятся под административным надзором.

- На каждого инспектора приходится порядка трех тысяч человек, среди них есть те, кто находится под административным надзором, - осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление, умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего, рецидивисты, - рассказывает участковый по пути к первой квартире.

Дверь открывает пожилая женщина, от которой разит алкоголем.

- Участковый, - представляется Нигматуллин. - Провожу плановый обход. Кирилл дома?

- Дома, да чтоб он скорее сдох, - грубо отвечает женщина.

Нигматуллин уверенно заходит в квартиру и прямиком направляется в самую дальнюю комнату. Я иду за ним, рассматривая помещение: старая обшарпанная мебель, стены, с которых местами отвалилась штукатурка, деревянные полы с большими щелями, тусклый свет... И нестерпимый запах перегара! Из комнаты выходит Кирилл с опухшим лицом в чистом спортивном костюме. Участковый протягивает ему бланк, на котором тот ставит свою подпись.

Обойдя еще три квартиры, направляемся обратно в опорный пункт.

Настоящая «мыльная опера»

Признаться, за половину дня я очень устала психологически из-за негатива, который увидела. Но участкового этим не удивить - каждый день ему приходится работать с нарушителями.

В 5 часов вечера начался прием граждан. То, что творилось в опорном пункте, напоминало «мыльную оперу». Заявители рассказывали такое - хоть фильм снимай! Пожилые женщины жаловались на шум соседей, матери со слезами на глазах выгораживали своих детей, которые совершили не одно правонарушение, семейная пара просила выселить неугомонных жильцов, чье чадо якобы отравляет им жизнь. Участковый терпеливо всех выслушивает, составляет материалы дела, дает советы, иногда даже шутит. Вот это выдержка!

В 8 часов вечера рабочий день его фактически завершен, осталось отнести материалы отработанных дел в участок.

Выхожу из опорного пункта уставшей, почти без сил, эмоционально истощенной. Спрашиваю, чувствует ли Рустам то же самое.

- Со временем ко всему привыкаешь... Эмоциональную разгрузку я получаю во время активного отдыха. А силу и поддержку дает мне моя семья, - признается уполномоченный участковый Нигматуллин.