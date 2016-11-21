В преддверии новогодних праздников во многих семьях задаются вопросами: как правильно выбрать сладкий подарок ребенку, на что обратить внимание?

Читаем этикетку.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ советуют: при выборе новогодних подарков и кондитерских наборов необходимо быть внимательными. Чтобы покупка не обернулась неприятным сюрпризом, приобретать новогодние подарки нужно в местах организованной торговли (магазины, торговые базы, официальные рынки). В первую очередь обратите внимание на наличие маркировки (этикетки), которая должна быть четкой, легкочитаемой и должна содержать информацию на русском языке. На этикетке должны быть указаны: наименование продукта; наименование кондитерских изделий, входящих в подарок; наименование и местонахождение изготовителя; масса (нетто). Причем для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований изделий, указывается общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в данный набор, без указания состава каждого конкретного наименования изделия. Должна быть информация и о пищевой ценности, условиях хранения, сроках годности, дате изготовления и упаковки, сертификации, а также о подтверждении соответствия товара установленным требованиям.

Печенье, зефир или пастила?

При диетах, связанных с проблемами желудочно-кишечного тракта, врачи рекомендуют покупать подарки с галетным печеньем, калорийность которого ниже калорийности песочного. Конфеты, если нет аллергии, лучше выбрать шоколадные.

Кроме калорий они содержат калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е, пусть и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память. Для детей следует лишь исключить спиртосодержащий компонент, который есть в некоторых шоколадных конфетах.

В качестве диетического продукта можно остановиться на зефире. Как известно, в его составе совершенно отсутствуют жиры - как животные, так и растительные. Для производства воздушного лакомства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.

Пастила также в связи с отсутствием в своем составе жиров является диетическим продуктом.

Если в подарке игрушка.

При покупке сладких новогодних подарков потребитель имеет право ознакомиться с документами, подтверждающими качество и безопасность товаров, которые по его требованию обязан представить продавец. Покупателям советуют обращать внимание и на прочность упаковки. Конфеты и другие сладости должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, немятой и недеформированной. Если в состав кондитерского набора входит детская игрушка, то она должна быть нетравмоопасной и обязательно упакованной. Важно знать, что на приобретенный новогодний подарок и игрушки, вложенные в него, можно потребовать документы, свидетельствующие о безопасности продукции. И еще то, что сладкий подарок подлежит возврату или обмену, если он оказался некачественным. В этом случае потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять товар на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости (ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя»).

Детям запрещается!

Не допускаются к использованию в питании детей дошкольного возраста следующие изделия: молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров; кремы и кремовые кондитерские пирожные и торты; квас, газированные напитки; ядра абрикосовой косточки, арахиса; карамель, в том числе леденцовая; кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола более 0,5%. Полный перечень пищевых продуктов изложен в приложении №9 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».