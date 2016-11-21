В течение последних месяцев многие жители Казани столкнулись с тем, что вместе со счетами-фактурами обнаруживают в почтовых ящиках рекламные листовки с предложением услуг по установке или поверке газовых и водяных счетчиков. Причем у большинства казанцев нет и тени сомнения в том, что работы проводит их управляющая компания.

Вот что рассказала одна из наших читательниц Фанзия Азатуллина:

- Истек у меня срок поверки счетчика холодной воды. Тут как раз я получила счет-фактуру за сентябрь, а вместе с ним извещение со штрихкодом о том, что одна из городских служб проводит поверку счетчиков. Полагая, что это управляющая компания так обо мне позаботилась, звоню по указанному в извещении телефону. А вместо обещанной поверки на том конце провода мне настоятельно рекомендуют поменять счетчик. Мол, зачем вам со старым жить? Так-то оно так, но цена вопроса уж больно кусается - установка нового счетчика стоит 2500 рублей. Хорошо, что я взяла время на раздумье, а на следующее утро позвонила в управляющую компанию, чтобы узнать, правда ли надо менять счетчик. Оказывается, там знать не знают про такую службу и тем более никого уговаривать менять счетчики не собираются. Поверка счетчика по-прежнему стоит 350 рублей, как и в прошлом году. Теперь я внимательнее изучаю все квитанции, которые кладут в мой почтовый ящик: не реклама ли?

Некоторые фирмы в своих листовках и вовсе утверждают, что установка счетчиков на газ стала обязательной, ссылаясь на поправки в закон «Об энергосбережении». Корреспондент «КВ», позвонив по одному из номеров подобной фирмы, уточнила: по какой статье закона услуга вдруг стала обязательной? На том конце провода уклончиво ответили, что пока не стала, но скоро станет. Мол, вам же самим будет выгоднее платить по счетчику. Но ведь многие пенсионеры, получив такое извещение и прочитав, что установка стала обязательной, торопятся быстрее установить счетчики. Некоторые из них, не располагая нужной суммой, оформляют рассрочку.

Комментарий юриста Руслана Галиуллина:

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. №466-ФЗ в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, в соответствии с которыми не подлежат обязательному учету используемые энергетические ресурсы на объектах, максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее двух кубических метров в час (в отношении организации учета используемого природного газа). С учетом данной нормы жилые помещения, где потребление природного газа не превышает указанный показатель, не подлежат обязательному оснащению прибором учета.

Комментарий ООО «Газпром трансгаз Казань»:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (гл. 3, ст. 13, п. 5.1) собственники жилых домов, помещений в многоквартирных жилых домах обязаны до 01.01.2015 обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом согласно внесенным изменениям в ФЗ №261 от 01.01.2015 установка бытовых газовых счетчиков не обязательна, если максимальный объем потребления природного газа не превышает 2 м3/час (квартиры и жилые дома, в которых установлены только бытовые газовые плиты). Установку же бытовых газовых счетчиков в Республике Татарстан выполняют монтажные организации, имеющие допуск саморегулирующей организации (СРО) или Ростехнадзора на данный вид деятельности. Перечень таких организаций представлен на информационных стендах в эксплуатационно-производственных управлениях ООО «Газпром трансгаз Казань».