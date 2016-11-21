На «горячий телефон» «Казанских ведомостей» поступает немало звонков от наших читателей с просьбой подробнее рассказать о портале государственных услуг, о том, чем он удобен, как там зарегистрироваться, как воспользоваться теми преимуществами, которые предоставляют современные технологии.

Самые типичные вопросы мы передали специалистам управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани.

Объясните, пожалуйста, что такое порталы государственных услуг?

Танзиля Махмутовна

- Танзиля Махмутовна, порталы госуслуг - это сайты в интернете, где зарегистрированный гражданин может в электронном виде подать документы на получение государственной услуги.

Существует единый федеральный портал (gosuslugi.ru) и региональные порталы (в Республике Татарстан - uslugi.tatar.ru). Однако иметь регистрацию на татарстанском портале недостаточно, так как на федеральном портале вас «не знают».

Поэтому необходимо ввести ваши данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), зарегистрировавшись на gosuslugi.ru.

Раньше процесс регистрации был сложный: нужно было заказывать специальный код активации. Сегодня для регистрации следует сделать три шага.

Во-первых, ввести ФИО, номер мобильного телефона (или электронную почту) и придумать пароль. Так у вас появится простая учетная запись и доступ в «Личный кабинет». Во-вторых, ввести в «Личном кабинете» паспортные данные и номер СНИЛС. Эта информация проверяется автоматически по базам данных государственных органов.

Если данные корректны (обычно процесс проверки занимает несколько минут, в крайне редких случаях - до 5 дней), то в вашем распоряжении окажется полная информация о порядке оказания услуг и возможность воспользоваться их небольшой частью в электронном виде.

И наконец, чтобы вы могли подавать заявление на оказание услуги в электронном виде, необходимо подтвердить свою личность. Для этого, после того как данные паспорта и СНИЛС были проверены (на телефон или электронную почту придет оповещение), нужно прийти с паспортом в один из центров подтверждения, где сотрудник в вашем присутствии подтвердит учетную запись.

Почему считается, что подавать документы через портал удобнее, чем обычно? Разве личное присутствие гражданина не требуется?

Мадина

- Прежде всего, подавать документы через портал можно в любое удобное время, в спокойной обстановке из дома. Упустить что-то важное при заполнении анкеты невозможно: электронная форма включает в себя полный список документов, необходимых для получения услуги.

Кроме того, сейчас большое количество разнообразных справок вообще не нужно собирать и подавать вместе с документом: чиновники запрашивают их друг у друга самостоятельно в электронном виде. Кстати, если в процессе заполнения вдруг появятся неотложные дела, портал можно смело закрыть - введенная ранее информация сохранится в черновиках, в следующий раз вы продолжите работу с того места, где закончили.

После того как документы отправлены, корректность их заполнения проверяют удаленно. Если к обращению есть какие-то замечания, в «Личный кабинет» на портале приходит оповещение, что заявка отклонена (оно будет дублировано по SMS и электронной почте). То есть не нужно несколько раз ходить на прием, если какая-то бумага неправильно заполнена, информацию можно исправить из дома.

Только после того как весь комплект одобрен, вам назначается прием на конкретную дату или конкретное время, чтобы вы могли отнести специалисту бумажные оригиналы. То есть отпадает необходимость тратить время в очередях на подачу документов.

Самым продвинутым пользователям, у которых есть так называемая электронная цифровая подпись (ЭЦП), вообще не нужно приходить на прием - сканированные копии с ЭЦП не требуют бумажных оригиналов.

Кстати, сейчас подтвердить учетную запись можно в любом территориальном органе ПФР, отделениях Почты России, многофункциональных центрах. МФЦ (многофункциональный центр) - это организация, предоставляющая государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Это означает, что все услуги можно будет получить в одном месте, исключая общение заявителя с органами власти.

Полный список филиалов МФЦ можно найти на сайте ПФР www.pfrrt.ru/uslugi-pfr-besplatno/lichnyy-kabinet/ «Справочник филиалов МФЦ».

Я решила зарегистрироваться на едином портале государственных услуг, ввела имя, фамилию и e-mail, создав учетную запись «Упрощенная». Почему-то не могу войти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, чтобы ознакомиться с формированием пенсионных прав. Нужна ли для этого дополнительная регистрация?

Ольга

- Ольга, для зарегистрированных на портале госуслуг предусмотрены три типа учетной записи физического лица.

1. Упрощенная учетная запись, которую вы создали, дает ограниченный доступ к государственным услугам. Для ее регистрации действительно достаточно указать имя, фамилию, e-mail или номер мобильного телефона.

2. Стандартная учетная запись - с доступом к расширенному перечню государственных услуг. Для ее создания нужно указать в профиле СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность, и отправить их на проверку. Личные данные проходят проверку в Федеральной миграционной службе и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки.

3. Подтвержденная учетная запись, которая позволяет иметь полный доступ к электронным государственным услугам, в том числе для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Для получения этой учетной записи вам необходимо лично подтвердить регистрационные данные одним из способов:

- обратиться в центр обслуживания (где сотрудник в вашем присутствии подтвердит учетную запись);

- получить код подтверждения личности по почте;

- воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью или универсальной электронной картой (УЭК).