Уважаемые читатели!



Ждем ваши новые истории о вещах, в которых отразилось военное время, время ваших родителей, дедушек и бабушек, соседей или коллег, - рассказы об обычных вещах, которые бойцы привезли с фронта, или о тех, что в тылу служили людям на работе и в быту.

Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы, почему вы их храните. Если вещь утрачена, то почему помните о ней.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии вещей по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте указать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год), - это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Не забудьте также указать свои координаты для обратной связи: ФИО, род занятий, возраст, домашний адрес или телефон (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут). Это очень важно!

Ведущая рубрики «История войны в вещах» Венера ЯКУПОВА



История войны в вещах



В нашей семье 60 лет хранится фарфоровая статуэтка лошадки. Это очень ценная семейная реликвия.







Мой отец Абдул Нурлыгаянович Нурутдинов родился в 1916 году в деревне Чреккуль, в Башкирии. Юность и зрелые годы провел в Казани, которую называл «моя вторая родина». Как и большинство его сверстников, воевал с 1941 года. Прошел с боями Румынию, Венгрию, Австрию. Был несколько раз ранен, тяжело контужен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги».

Отец был родом из деревни, умел обращаться с лошадьми, поэтому неудивительно, что его направили в кавалерийский полк. В 1944 году он служил командиром сабельного взвода 223-го казачьего полка 63-й Краснознаменной дивизии 5-го Донского казачьего корпуса. Была у него лошадь Катенька - белая в серых яблоках, с шелковистой блестящей гривой, большими черными глазами, красивая, послушная, чистюля необыкновенная! Она никогда не пила воду из грязного ведра, а из ее брезентового ведра хозяину приходилось пить, и не раз. Редкая была умница - узнавала хозяина по голосу.

Как-то после длительного перехода лошади натерло спину под седлом. Отец расседлал ее, смазал рану ружейным маслом и повел на поводу. Всю дорогу шел пешком рядом с лошадью, угощал ее медом, который удалось достать у населения. Вот так бережно ухаживал за своей любимицей и сумел сохранить ее до конца войны.

Помню рассказ отца о том, как после окончания войны войска-победители возвращались своим ходом на Родину:

- Мы движемся стройной колонной. Наш полк едет первым, впереди знаменосец со знаменем. Каждый эскадрон выстроен по цвету масти лошадей: мой - все белые и серые лошади, другой - вороные и так далее. Полковой оркестр играет марш.

Население встречает цветами. Нам несут воду, молоко - все это пьем на ходу, без остановки. И у всех радостные лица! Люди счастливы, что закончилась такая долгая, мучительная война, - вспоминал отец.

После войны Абдул Нурутдинов остался в армии, служил в танковом полку. В разных местах проходила его служба.

Однажды в Германии в 1956 году в антикварном магазинчике он увидел статуэтку - точную копию своей Катеньки! Белая в серых яблоках лошадка будто смотрела на него черными блестящими глазами. Сердце Абдула Нурлыгаяновича дрогнуло, и он купил статуэтку. В кругу семьи, глядя на нее, отец нередко вспоминал, как служили друг другу человек и лошадь, чтобы выжить и победить в страшном водовороте войны.