Ситуации, когда на одном земельном участке построен новый дом, а старый снесен, встречаются сплошь и рядом.



Однако далеко не все знают, что регистрация права собственности на один объект не ведет к автоматическому прекращению права на прежний, напоминают специалисты Управления Росреестра по Республике Татарстан.

Это касается не только снесенных домов, но и образованных в результате перестройки (реконструкции, возведения новых пристроев). Аналогичная ситуация возникает в случае, если ранее было зарегистрировано право собственности на не завершенный строительством объект, а после окончания строительства собственник обратился за регистрацией права собственности на индивидуальный жилой дом, уже завершенный строительством.

Как известно, государственная регистрация права носит заявительный характер, а это значит, что без представления правообладателем (его представителем) заявления о государственной регистрации прекращения права собственности на фактически уже несуществующий объект право на него не может быть прекращено. Поэтому при представлении заявления о госрегистрации права собственности на новый объект недвижимости, который, кстати, также необходимо поставить на учет в государственном кадастре недвижимости, Управление Росреестра по Республике Татарстан рекомендует одновременно сообщать сотруднику, осуществляющему прием документов, о необходимости формирования заявления о государственной регистрации прекращения права собственности на прежний объект. При этом необходимо представить документ полномочного органа, подтверждающий ликвидацию объекта (например, акт о сносе). Платить госпошлину при прекращении права не нужно.

В дальнейшем эта процедура поможет избежать разного рода недоразумений, например, получение из налогового органа уведомлений об уплате налога сразу на два жилых дома либо при последующем отчуждении (продаже, дарении, мене) жилого дома и земельного участка.