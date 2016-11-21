Недавно стало известно о том, что Роспотребнадзор по поручению правительства РФ готовит проект нормативного правового акта, предусматривающего возможность снижения температуры горячей воды в точках водоразбора до 50 градусов по Цельсию.



Кому выгодно?

Россияне активно обсуждают инициативу Роспотребнадзора. Если проект примут, будем ли мы больше платить за горячую воду? Что даст понижение поставщикам горячей воды? И вообще, зачем это нужно?

Первый спорный момент - если понизят температуру горячей воды, потребители будут больше за нее платить. Сейчас, чтобы помыть посуду, искупаться, для создания оптимальной температуры мы обязательно разбавляем горячую воду холодной. Логично, когда горячая вода станет прохладнее, потребность в холодной воде уменьшится, и мы будем использовать в общем объеме больший объем горячей, а она дороже. Кому выгодно? Конечно же, поставщикам, но никак не потребителям, считают россияне.

Второй спорный момент - в 50-градусной воде могут остаться болезнетворные микробы. Действующие СанПиН обязывают нагревать горячую водопроводную воду до 60 - 75 градусов. Это необходимо для того, чтобы предупредить загрязнение горячей воды инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 градусов. Между тем общепринятые международные нормы, гарантирующие безопасность водопроводной воды, - выше 60 градусов горячей и ниже 20 градусов холодной.

Мнение специалиста

За ответами на эти вопросы мы обратились в ОАО «Генерирующая компания».

- Действительно, до 2009 года в Российской Федерации действовали Санитарные правила устройства и эксплуатации систем центрального горячего водоснабжения 1988 года, - говорит представитель компании Елена Самохина. - В соответствии с ними и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок ранее допускалось поддерживать температуру горячей воды в местах водоразбора не ниже 50 градусов в закрытых системах теплоснабжения и не выше 75 градусов. В связи с чем оборудование по подготовке горячей воды было запроектировано и смонтировано в расчете на эти параметры.

Введение в действие в 2009 году СанПиН, ужесточающих нормы качества горячей воды, в том числе по температуре - не ниже 60 градусов, потребовало от теплоснабжающих организаций проведения мероприятий по модернизации систем приготовления горячей воды. Что, конечно, отразилось и в тарифах на тепловую энергию. Кроме того, повышение температуры ведет к усилению коррозионных процессов в разводящих трубопроводах, что может ухудшать качество горячей воды.

С целью предупреждения загрязнения инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения в Европе температуру горячей воды периодически кратковременно поднимают до 65 градусов по Цельсию и в остальное время поддерживают на уровне 50 градусов. Это считается достаточным, а в точке разбора наиболее комфортной для потребителей является температура 45 градусов.

Роспотребнадзор РФ в настоящее время готовит документы о внесении изменений в СанПиН, предусматривающих поддержание температуры горячей воды не ниже 50 градусов и кратковременные (на несколько часов) повышения температуры до 65 - 70 градусов для термической дезинфекции.

- Что даст понижение температуры предприятиям-поставщикам?

- Эта мера позволит снизить температуру теплоносителя, подаваемого на нагрев горячей воды. Соответственно тепловых потерь в наружных тепловых сетях и затрат, включаемых в тарифы на тепловую энергию, станет меньше.

- Будут ли потребители платить больше за горячую воду?

- Изменение температуры горячей или холодной воды не влияет на стоимость, так как она складывается из физического объема потребляемой воды и тепловой энергии на нагрев, другими словами, стоимость наполненной ванны с водой температуры 37 градусов не зависит от исходной температуры горячей воды. Настоящая экономия для потребителей заключается в снижении температуры горячей воды в разводящих трубопроводах и полотенцесушителях. Если разбор горячей воды делается кратковременно, то нагрев полотенцесушителей происходит круглосуточно и круглогодично. Это ведет к потерям тепла во внутридомовых системах, особенно оно заметно в межотопительный период. Проведенный анализ свидетельствует, что при снижении температуры горячей воды на 10 градусов экономия тепловой энергии на горячее водоснабжение может достигать 12 - 15 процентов. Так что потребителям опасаться не стоит - изменение норматива по температуре горячей воды не приведет к ухудшению качества горячей воды для потребителей и в то же время соответствует положениям, изложенным в федеральном законе «Об энергосбережении».

Нелогично

Объяснения поставщика принять, конечно же, можно, но понять сложно. Для этого не нужно знать высшую математику. Достаточно банальной логики. Как же мы будем платить за горячую воду в том же размере, если использовать ее придется больше? При каждом потреблении беспристрастный прибор учета неумолимо насчитывает нам использованные кубометры. А горячая вода гораздо дороже холодной. К примеру, за прошлый месяц я, проживающая одна в своей квартире, заплатила за горячее водоснабжение без малого 400 рублей, а за холодную воду - около 90. Как говорится, подсчитайте разницу.

Размер платы за горячую воду не станет больше только в одном случае - если с понижением ее температуры снизят и тарифы. А вы помните, когда в последний раз снижались тарифы?..