Завтра, 25 ноября, в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» состоится тематический прием по актуальным вопросам социализации людей с ограниченными возможностями в Республике Татарстан.
С населением встретятся депутат Госдумы Ольга Ивановна Павлова и замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Ирина Юльевна Просвирякова.
Прием пройдет с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7.
Предварительно записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (843) 238-10-00.
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