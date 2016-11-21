С населением встретятся депутат Госдумы Ольга Ивановна Павлова и замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Ирина Юльевна Просвирякова. 

Прием пройдет с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7. 

Предварительно записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (843) 238-10-00.