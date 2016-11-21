В столице РТ будут введены временные ограничения дорожного движения в связи с проведением жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

МВД по Республике Татарстан сообщает жителям и гостям столицы республики, что в связи с проведением в Казани жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 года будут вводиться временные ограничения движения:

24 - 26 ноября 2016 года - по ул. Николая Ершова на участке от пересечения с ул. Горького до ул. Зинина;

26 ноября 2016 года с 6.00 до 22.00 на следующих участках улично-дорожной сети г. Казани:

- местный проезд ул. Оренбургский тракт на участке от съезда с пр. Победы (в районе АЗС «ТАИФ») до выезда на ул. Академика Парина;

- съезд с ул. Оренбургский тракт при движении со стороны комплекса зданий Республиканской клинической больницы в направлении пр. Победы.

МВД по Республике Татарстан настоятельно рекомендует водителям заблаговременно выбирать пути объезда.