В Республике Татарстан в 2017 году при пятидневной рабочей неделе количество рабочих дней может составить 245, а количество выходных - 120.



В число выходных входят 18 нерабочих праздничных дней: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 30 августа - День Республики Татарстан; 4 ноября - День народного единства; 6 ноября - День Конституции Республики Татарстан, а также Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые, по предварительной информации ДУМ РТ, будут праздноваться 25 июня и 1 сентября соответственно. Нерабочие праздничные дни в Республике Татарстан определены в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ и ст. 1 Закона РТ от 19.02.1992 №1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан».

Также россияне смогут отдохнуть два дополнительных дня - 24 февраля и 8 мая - в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 1 и 7 января с выходными днями в субботу и воскресенье.

Кроме того, 5 дней из числа рабочих будут сокращены на один час: 22 февраля, 7 марта, 29 и 31 августа, 3 ноября.

Таким образом, норма рабочего времени в 2017 году при 40-часовой рабочей неделе составит 1955 часов, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.