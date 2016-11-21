В Казани зафиксирован факт очередного мошенничества. Причем такого банального, но, на удивление, вновь безотказно сработавшего: обмен купюр якобы устаревшего образца на новые.



В отдел полиции Советского района г. Казани обратилась 80-летняя жительница. Она рассказала, что неизвестная ей женщина обманным путем забрала у нее 10 тысяч рублей.

Прибывшие по месту жительства потерпевшей полицейские выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, пенсионерка впустила в квартиру незнакомку, которая рассказала ей, что в ближайшее время пройдет обмен денежных средств. В ходе разговора предложила пожилой женщине поменять имеющиеся пятитысячные купюры на «новые». Доверчивая пенсионерка согласилась и отдала злоумышленнице 10 тысяч рублей. Только спустя некоторое время она увидела - купюры, которые ей дали в обмен, ненастоящие. Поняв, что ее обманули, она незамедлительно обратилась в полицию.

В отделе полиции «Азино-2» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники полиции поводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемой.

Управление МВД России по г. Казани рекомендует

Чтобы не стать жертвой мошенников, перепроверяйте всю информацию, поступающую к вам от незнакомых лиц. Немедленно свяжитесь с учреждениями, сотрудниками которых они представляются. Не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте их в свое жилище. В случае совершения противоправных действий или наличия информации о совершенном или готовящемся преступлении незамедлительно обращаться по телефону 02 или 052 (анонимно).