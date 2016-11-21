Председатель совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», эксперт регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» в Татарстане Ирина Волынец ратует за возвращение престижа многодетной семьи, семейных ценностей.



Выступая перед многочисленной аудиторией, она старается привлечь внимание общественности к вопросам нравственности, здоровья нации, патриотического воспитания.

Общественный деятель охотно приняла участие в республиканской акции «Подари подписку - 2017» и оформила для Арского дома-интерната для престарелых и инвалидов полугодовую подписку на газету «Казанские ведомости».

Ирина Волынец также выступает против внедрения в России ювенальных технологий, гомосексуальной пропаганды среди несовершеннолетних, раннего сексуального просвещения, движения чайлдфри (отказа от детей) и прочих западных разработок, направленных на деградацию и разложение российской семьи и российского общества.

И в этих вопросах, по ее твердому убеждению, роль СМИ огромна. Именно газеты, журналы, в том числе и электронные, создают общественное мнение.

- Роль печатного слова до сих пор велика, поэтому необходим регламент по соблюдению этических норм в СМИ, - считает общественный деятель. По ее мнению, необходим народный контроль за информационным полем России, включая контент СМИ, книг, кинопродукции, информационных материалов для детей.

- Я сама щепетильна в выборе периодики, - говорит Ирина. - И особенно когда хочу подарить подписку нуждающимся в этом людям. Хочется, чтобы с каждым номером газеты они получали интересную, полезную, жизнеутверждающую информацию. Уверена, «Казанские ведомости» - это именно та газета, которая сможет дать ее.