Озеро Рабига-Куль, находящееся на опушке соснового леса всего в 100 километрах от Казани на окраине города Болгара, с незапамятных времен считается святыней мусульман.

Оно очень красивое: необычно округлое, с высокими некрутыми берегами. О происхождении этого озера ходит много легенд.

Но с научной точки зрения Рабига-Куль могло появиться только вследствие двух причин: либо из-за провала земли (карстовая воронка, связанная с растворением карбонатных пород - мела, известняка, мергеля, доломитов), либо в результате падения с неба небольшого метеорита.

Обе версии имеют право на существование. Но внешние признаки объекта все-таки наводят на мысль, что вторая версия предпочтительнее, ведь котловина с характерным морфологическим обликом. Более 10 лет назад на последнее обстоятельство обратила внимание группа ученых из Казани и Москвы. И они с тех пор работают над доказательством, указывающим, что чаша озера Рабига-Куль действительно является следом удара космического тела, а не элементарным провалом земли. Что же удалось им за истекшие годы выяснить?

Многочисленные исследования показали, что озеро мало походит на карстовую воронку. В недрах болгарской земли не обнаружено в достаточном количестве образующих провалы солей, гипса, известняков, и поэтому не существует условий для возникновения подобных геологических структур. За годы изучения генезиса котловины также рассматривалась возможность ее ледникового, вулканического и тектонического происхождения. По имеющимся на сегодня геологическим сведениям, ледник, отступивший 12 - 13 тысяч лет назад, до широты Болгара не дошел, по дну озера региональные тектонические разрывные нарушения не проходят, а признаки проявления вулканической деятельности на территории Спасского района в каких-либо исторических документах не зафиксированы. Поэтому вероятность таких событий в возникновении котловины также равна нулю.

Ну а теперь что касается версии образования озера с пришествием небесного гостя. Еще во время первой экспедиции в 2006 году исследователями было установлено, если современный рельеф озера экстраполировать на момент произошедшего события, то отношение глубины воронки к диаметру близко характерному для кратеров от падения метеорита. А упал этот метеорит на болгарскую землю не более чем 10 - 15 тысяч лет тому назад. Обобщая визуальные и экспериментальные данные, удалось установить, что прилетел он из пояса астероидов, расположенного между планетами Марс и Юпитер. И вошел в атмосферу приблизительно с севера, образовав вал на южном склоне. Подтверждением версии вектора движения является и более крутой, чем северный, южный склон. Судя по всему, небесное тело летело со скоростью 2000 - 5000 метров в секунду и встретилось с поверхностью нашей планеты под углом приблизительно 75 - 85° к горизонту, а далее вследствие резкого торможения, чуть не долетев до поверхности, взорвалось генерацией мощной ударной волны сжатия. На данный факт указывает характер преобразования земной коры (вид кратера) и пространственное распределение по земле импактитов - частиц события. Чудовищный взрыв разбросал мелкие обломки дробления вокруг озера на площади, простирающейся эллипсом примерно размером 30 - 35 квадратных километров. Определить даже приблизительную массу вещества, достигшего поверхности Земли, из-за истечения значительного срока со дня происшествия не удалось. По сути, часть космического материала уже испарилась. Но в четвертичных отложениях возле озера все-таки их осталось еще довольно много.

Это являющиеся индикаторами метеоритного происхождения Рабига-Куль магнетитовые микросферы, частицы с оплавленной коркой, стекловидные шарики, самородные металлы, включая железо и никель, интерметаллиды, хондры и другие элементы. Впрочем, многочисленные геохимические, минералогические, термомагнитные, микрозондовые исследования структуры и состава рассеянного вещества в районе удара и позволили ученым сегодня смоделировать произошедшее событие и указать на то, что гость был каменным метеоритом - обыкновенным углистым хондритом с высоким содержанием железа типа CV.

Поскольку возле озера Рабига-Куль после взрыва на поверхность Земли в виде дождя выпали миллионы кусочков космического тела, то сегодня на берегу любой желающий без особого труда может обнаружить микронные частицы хондрита - микрометеориты с оплавленной корой и выраженной окраской. Как правило, кора у них черная (красноватая, коричневатая) матовая (глянцевая, стекловатая), в общем, с характерным цветом для благополучно прошедших плотную земную атмосферу каменных метеоритов. Любознательным людям необходимо только запастись увеличительным стеклом и огромным терпением.

Все эти годы изучение остатков небесного вещества проводилось на самом современном оборудовании Казанского физико-технического института, Казанского федерального университета доктором геолого-минералогических наук Р.Сунгатуллиным и в филиале «Борок» московского Института физики Земли Российской академии наук кандидатом физико-математических наук В.Цельмовичем.

Особо следует отметить, что основная и заключительная части работы выполнены за счет средств субсидий, выделенных Казанскому федеральному университету в рамках государственной поддержки в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Итак, опираясь на итоги исследований, сегодня с уверенностью можно сказать, что котловина озера Рабига-Куль имеет метеоритное происхождение. Мы также надеемся, что результаты десятилетних изысканий кроме научного значения будут иметь и практическое применение. Возможно, стараниями ученых древний город Болгар станет известен еще одной своеобразной исторической достопримечательностью для туристов - метеоритным кратером, кстати, весьма редкостным «экспонатом» - таких выявленных уникальных котловин в России всего 20. Они являются национальным достоянием страны. Значит, туристов сюда можно будет завлечь в том числе и благодаря состоявшемуся в прошлом космическому событию.