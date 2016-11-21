В Казани планируется установить камеры в каждый двор (бесплатно) в рамках проекта «Безопасный город».

Главная цель проекта - повышение уровня безопасности горожан и сохранности их имущества, а также профилактика правонарушений и преступлений. В каждый двор планируется установить по 3 камеры.

Одна из этих камер будет снимать въездную группу, вторая - детскую игровую площадку, а третья - место вывоза отходов ТБО, сообщает «Татар-информ». Записи с видеокамер будут храниться 7 суток, а доступ к видеозаписям получат сотрудники правоохранительных органов. Также, видео в режиме online будет доступно на портале «Открытая Казань».

Специалисты утверждают, что система будет устроена таким образом, чтобы видео не смогли использовать в преступных целях.