Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по РТ.

При установлении личности инструктора, который работал в день гибели 11-летнего ребенка, выяснилось, что им оказался 16-летний юноша, который был трудоустроен неофициально.

Мавренкова (учредитель комплекса) решила не закрывать бассейн, не смотря на то, что на смене не было квалифицированных специалистов. Женщина опасалась, что потеряет прибыль. Олеся Шадрина (администратор центра) и Мавренкова были задержаны.

Женщины полностью признали причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).