Сильный и сплоченный коллектив – это, как минимум, залог успеха любой компании. В качестве максимума, благодаря успешной работе сплоченного коллектива, может выступить огромная популярность организации, и, как следствие, большие финансовые возможности.

Звучит это, безусловно, красиво, но на деле сплочение команды – очень сложный и длительный процесс. Разные компании достигают этого различными способами. Но шесть компаний республики одним из таковых выбрали корпоративный спорт.

В преддверие зимних дней, пока одни жалуются на гололед и короткий световой день, другие достигают результатов на футбольном поле. В спорткомплексе «Мирас» состоялся заключительный тур «Казанской Бизнес Лиги. Осень 2016», турнира по мини-футболу. Участники турнира: «Ак Барс Девелопмент», «РусГазИнжиниринг» «Банк Казани», «ТНВ», «Татспиртпром» и «Татмак».





«Татмак» - «Татспиртпром»: 0:1.

Команда «Татмак», как выяснили наши корреспонденты, наняла тренера и рассчитывает подтянуть свои навыки. В игре с «Татспиртпромом» татмаковцы гордо смогли заявить о себе – у «Татспиртпрома» практически не было возможности отличиться. Красно-белые старались вырвать инициативу у соперников из «Татмака» и в какой-то момент у них это получилось. Воспользовавшись удачным моментом «Татспиртпром» поразил ворота соперников. Несмотря на этот момент, игру «Татмака» можно поставить «на полку в золотую рамочку», им есть чем гордиться.

«Банк Казани» - «РусГазИнжиниринг»: 1:2.

Банкиры снова оказываются в точно рассчитанной ловушке инженеров. До конца турнира снова сохраняется интрига – кто же станет победителем?

«Татмак» - «Банк Казани»: 0:3.

Вот теперь, после перерыва с фуршетной линией и разогрева от чирлидинг-группы «Бархат» команда «Банк Казани» начала себя реализовывать. Практически все у команды получалось, чего не скажешь о сопернике. Пиццеолам не хватает эффективной реализации голевых моментов. «Татмак» пообещал нам другую игру на «Новогоднем Кубке 2017».

«Татспиртпром» - «РусГазИнжиниринг»: 3:0.

Заколдованными казались ворота «Татспиртпрома» - настолько они были неприступны для «РусГазИнжиниринга». Если до первого пропущенного мяча игра была равной и непредсказуемой, то после гола игроки в черной форме стали непохожими на себя: теряли мяч в простых ситуациях, начали больше ошибаться и пропускать мячи.

«ТНВ» - «Банк Казани»: 0:3.

Не устающие удивлять игроки команды «ТНВ» и в этот раз пришли не без сюрприза. В этот раз они решили играть без вратаря, полагаясь только на свою игру. Команде не повезло. Банкирам досталась сухая победа.

«Татспиртпром» - «Ак Барс Девелопмент»: 1:0.

Накал страстей был сумасшедший. Борьба была даже между болельщиками – мы так и не поняли, кто кого перекричал, ведь болели и другие команды в своих корыстных целях. Кульминацией игры стал назначенный пенальти в ворота «Татспиртпрома». Игроки «Ак Барс Девелопмент» начали уже поздравлять друг друга, но, обремененный большой ответственностью момента Риф ХАКИМОВ бил наверняка – по центру ворот… прямо в руки вратаря, который от волнения даже не успел сместиться в один из углов. А дальше расстроенные лица, крики отчаяния. И тут сработало футбольное правило – не забил ты, забьют тебе. Инсаф САГИРОВ из «Татспиртпрома» приносит победный гол в турнире для своей команды.

«РусГазИнжиниринг» – «ТНВ»: 3 : 0.

Посчитав быстро свои очки и шансы на призовое место, капитан «РусГазИнжиниринг» дал всем установку – главное победа! Игроки команды именно так и сделали – отдали свои последние силы, чтобы победить в игре с телевизионщиками. Поздравляем команду – они преодолели «проклятье 4-го места» в чемпионате и впервые стали третьими.

«ТНВ» – «Ак Барс Девелопмент»: 3 : 4.

Последняя игра тура ничего не решала, но стала самой результативной в этом туре. 7 мячей на двоих забили команды. Сразу было видно, что ребята играли от души и для себя. Алмаз Гафиятов и компания все время выходили вперед по забитым голам, но к концу игры «Ак Барс Девелопмент» их догнали и успели забить решающий победный мяч в самом конце матча.





Финальный расклад оказался таким – первое место разделили команды «Татспиртпром» и «Банк Казани». Бронзу забрал казанский филиал «РусГазИнжиниринг». Второе место в этот раз осталось пустым.

Инсаф БИККИНИН, «РусГазИнжиниринг» стал лучшим игроком, а Артем ПАВЛОВ, «Татмак» - лучшим вратарем.

Официальными партнерами турнира были «Корстон-Казань», «Татмак» и «Вода «Сестрица». Информационные партнеры – ТРК «Татарстан Новый Век», «Казанские ведомости», интернет-газета «Реальное время», журнал «Эксперт Татарстан». Генеральный партнер соревнований «КОМУС».

В первых днях зимы – уже 4 декабря – состоится «Новогодний Кубок 2017». ждем компании Казани и Республики Татарстан для участия. Вся информация на сайте http://sportcorp.ru/newyearcup2017.