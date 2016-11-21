В который уже раз первая шайба «Ак Барса» не была засчитана после видеопросмотра. Этот случай не подрезал крылья «зилантовым барсам», и во втором периоде с интервалом в три минуты Секач и Чибисов забили две шайбы – 0:2.

В третьем периоде в большинстве «Сибирь» один гол отквитала, но не более – вторая победа подряд для «Ак Барса».