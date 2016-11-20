Казанский «Зенит» в девятом матче сезона российской волейбольной Суперлиги одержал девятую победу подряд. В этом не было бы ничего сверхъестественного - состав у казанцев сейчас на редкость силен. Но стоит отметить, что с учетом успеха в прошлом сезоне эта победа в российских чемпионатах стала для нашего клуба 31-й подряд!



В первом сете матча против кемеровского «Кузбасса» у «Зенита» как-то сразу пошли подачи, да и блок был отменным. Так что казанцы сразу же уверенно повели - 7:3. А вот в составе гостей экс-зенитовец Виктор Полетаев, стремясь именно в матче с бывшими одноклубниками показать себя, явно перегорел - 20:14. Но вот включился в игру еще один экс-зенитовец Николай Апаликов, и «Кузбасс» почти сравнял счет - 21:20. Однако чуть-чуть не считается - «Зенит» сумел добавить и вырвать победу в первом сете - 25:22.

Во втором сете ход игры не изменился, хозяева быстро совершили серьезный отрыв - 6:1. И, как ни старались гости, счет продолжал расти - 18:12, 22:16. В концовке сета игру взяли на себя Михайлов и Леон - 25:19.

В третьем сете гости неожиданно нашли в себе силы на ответный рывок. Некоторая расслабленность наших игроков привела к тому, что начало сета осталось за гостями - 1:4. Но на подаче Бутько все изменилось, и теперь уже вел «Зенит» - 14:9.

И больше наша команда инициативу из своих рук не выпускала - 25:16 и 3:0 по партиям.

Тем временем казанцы узнали всех соперников по групповому этапу Лиги европейских чемпионов. Это французский клуб «Пари Волей», немецкий «Фридрихсхафен» и турецкий «Аркас». 6 или 8 декабря (точная дата пока не определена) «Зенит» сыграет на выезде с «Аркасом», а вот 21 декабря волжане примут дома французский клуб.

Ближайший же матч «Зенит» проведет в рамках чемпионата России. 26 ноября в Сосновом Бору команда Владимира Алекно сыграет с динамовцами из Ленинградской области.