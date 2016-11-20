В понедельник, 21 ноября, в 5.00 на 84-м километре автодороги Казань - Оренбург в Алексеевском районе водитель автомобиля «ГАЗ-330202» 1997 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, наехал на опору линии электропередачи и съехал в кювет.

Пассажирка автомобиля 1998 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия: она не была пристегнута ремнем безопасности, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

В этот же день на дорогах республики инспекторами ДПС было выявлено 19 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 21 факт выезда на полосу встречного движения, 46 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств и 569 фактов игнорирования ремней безопасности.