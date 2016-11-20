Жертвами задержанного в основном стали пользователи одного из сайтов бесплатных объявлений, размещавшие свои предложения о продаже товаров.

16 ноября сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан и Управления МВД России по г. Казани по подозрению в совершении серии мошенничеств задержали 30-летнего жителя столицы. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина действовал на торговой площадке одного из сайтов объявлений о продаже товаров и услуг. Выступая под видом покупателя, он связывался с продавцами, после чего предлагал перечислить предоплату за товар. Для выполнения операции подозреваемый получал информацию о реквизитах банковских карт потерпевших, на которые якобы планировал перечислить необходимую сумму, и через систему интернет-банкинга похищал денежные средства, находившиеся на счетах. Деньги задержанный обналичивал через банковские карты, оформленные на третьих лиц.

Так, в сентябре от его действий пострадала 23-летняя жительница Казани, разместившая объявление о продаже двухъярусной кровати. Представившись покупателем, задержанный предложил внести предоплату за товар и попросил продиктовать ему данные банковской карты. Потерпевшая сообщила все реквизиты, после чего с ее счета было снято более восьми тысяч рублей.

Оперативники предполагают, что задержанный причастен к совершению аналогичных мошенничеств в отношении жителей Казани и Зеленодольска. Есть вероятность, что фигурант действовал и на территории соседних регионов. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов его преступной деятельности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.